Система, похожая на ракету, добывает электричество на Земле, но никуда не летит (фото)

Новый преобразователь энергии Symphony Wave Power (Голландия) может быть использован в океане, чтобы генерировать энергию прямо из воды. Его запустят в 2026 году.

Система располагает точечным поглотителем, реагирующим на движения волн со всех направлений. Поглотитель способен улавливать и преобразовывать значительные объемы энергии волн в полезную энергию, пишет interestingengineering.com.

В отличие от надводных буев или плавучих конструкций, система полностью погружена под воду. Каждый ее блок состоит из двух основных компонентов: фиксированного центрального ядра, прикрепленного к морскому дну, и корпусу, который движется вертикально синхронно с движением волн. Между компонентами располагается гибкая резиновая мембрана, наполненная жидкостью и воздухом.

Відео дня

Когда волны проходят над преобразователем энергии, изменения давления заставляют его корпус двигаться вверх и вниз, в связи с чем жидкость проходит через двунаправленную турбину, которая приводит в движение генератор. За счет точной настройки внутренняя "пружина" системы настраивается так, чтобы ее собственная частота соответствовала ритму волн. Возникающий резонанс позволяет системе двигаться в гармонии с волнами, максимизируя их преобразование в энергию.

Наземные испытания системы Symphony Wave Power

Данная технология может генерировать чистую и стабильную электроэнергию, затем ее можно напрямую подавать в подводную сеть постоянного тока. Система обеспечивает в 5 раз более высокий КПД по сравнению с традиционными нерезонансными конструкциями.

По словам компании, каждое устройство компактно, состоит всего из двух основных движущихся частей и изготовлено из перерабатываемых материалов. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию система будет работать в течение многих лет практически без обслуживания. Это должно значительно снизить долгосрочные затраты и воздействие на окружающую среду.

в Symphony Wave Power говорят, что под водой можно соединить до 60 устройств, образуя энергетические кластеры, способные генерировать до 6 мегаватт электроэнергии. Кластеры смогут снабжать энергией отдаленные острова, морские платформы или прибрежные энергетические сети.

Ранее мы писали о типах бойлеров, ценах и принципах работы. Отопительный сезон в Украине не за горами, но никто не может гарантировать, что отключений электроэнергии и прекращения подачи горячей воды не случится. Фокус рассказывает об альтернативных источниках тепла для дома.