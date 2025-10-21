Система, схожа на ракету, видобуває електрику на Землі, але нікуди не летить (фото)

Новий перетворювач енергії Symphony Wave Power (Голландія) може бути використаний в океані, щоб генерувати енергію прямо з води. Його запустять у 2026 році.

Система має у своєму розпорядженні точковий поглинач, який реагує на рух хвиль з усіх напрямків. Поглинач здатний вловлювати і перетворювати значні обсяги енергії хвиль на корисну енергію, пише interestingengineering.com.

На відміну від надводних буїв або плавучих конструкцій, система повністю занурена під воду. Кожен її блок складається з двох основних компонентів: фіксованого центрального ядра, прикріпленого до морського дна, і корпусу, який рухається вертикально синхронно з рухом хвиль. Між компонентами розташовується гнучка гумова мембрана, наповнена рідиною і повітрям.

Коли хвилі проходять над перетворювачем енергії, зміни тиску змушують його корпус рухатися вгору і вниз, у зв'язку з чим рідина проходить через двоспрямовану турбіну, яка приводить у рух генератор. Завдяки точному налаштуванню внутрішня "пружина" системи налаштовується так, щоб її власна частота відповідала ритму хвиль. Резонанс, що виникає, дає змогу системі рухатися в гармонії з хвилями, максимізуючи їхнє перетворення в енергію.

Наземні випробування системи Symphony Wave Power

Ця технологія може генерувати чисту і стабільну електроенергію, потім її можна безпосередньо подавати в підводну мережу постійного струму. Система забезпечує в 5 разів вищий ККД порівняно з традиційними нерезонансними конструкціями.

За словами компанії, кожен пристрій компактний, складається всього з двох основних рухомих частин і виготовлений з матеріалів, що переробляються. Очікується, що після введення в експлуатацію система працюватиме протягом багатьох років практично без обслуговування. Це має значно знизити довгострокові витрати і вплив на навколишнє середовище.

у Symphony Wave Power кажуть, що під водою можна з'єднати до 60 пристроїв, утворюючи енергетичні кластери, здатні генерувати до 6 мегават електроенергії. Кластери зможуть забезпечувати енергією віддалені острови, морські платформи або прибережні енергетичні мережі.

