Альтернативні джерела тепла для квартир: типи бойлерів, ціни, принципи роботи (відео)

Опалювальний сезон в Україні не за горами, але ніхто не може гарантувати, що відключень електроенергії та припинення подачі гарячої води не станеться. Фокус розповідає про альтернативні джерела тепла для дому.

При відключенні електрики допоможуть резервні джерела тепла, такі як котли. Фокус розповість про те, яких типів вони бувають, як працюють і скільки коштують в Україні.

Як працюють газові котли

Роботу газового котла можна порівняти з роботою духовки, пишуть фахівці компанії Sonneil, що займається продажем нерухомості. Під час увімкнення газ потрапляє в пальник і згорає. Тепло, що виділяється в результаті цієї реакції, нагріває воду, яка надходить по трубі до пальника.

Потім гаряча вода надходить у теплообмінник і нагріває іншу трубу для подачі води, що розподіляється насосом по радіаторах і кранах. Таким чином гаряча вода надходить у батареї, що опалюють приміщення, а також у водопровідну систему будинку, щоб можна було прийняти душ або вимити посуд.

Газовий котел у будинку Фото: homeguide.com

Газові бойлери: переваги

Для великих будинків із високим споживанням гарячої води та опалення дуже підходять саме газові котли, запевняють експерти. Такі установки не залежать від перебоїв з електропостачанням або дефіциту рідкого палива. І, на відміну від електрики, яку може бути відключено через руйнівні удари ЗС РФ по українській енергетичній інфраструктурі, газ транспортується захищеними підземними трубопроводами.

У цього типу котлів також високий ККД, йдеться в блозі. У конденсаційних, які використовують практично все вироблюване тепло, ККД може становити аж 90%.

Такі пристрої підходять як для приватних будинків, так і для квартир.

Ще один плюс: природний газ дуже дешевий порівняно з іншими джерелами енергії, особливо нафтою.

Газові бойлери продаються в Україні за ціною від 28 000 грн до 33 000 грн.

Принцип роботи дизельних котлів

Дизельні котли істотно відрізняються типом використовуваного палива: воно рідке. Це паливо зберігається в резервуарі, а звідти подається в камеру згоряння. Після паливо згорає і передає тепло теплообміннику, який нагріває воду, використовувану для опалення та гарячого водопостачання.

"Майте на увазі, що встановлення дизельного котла обходиться дорожче, ніж встановлення інших типів котлів, оскільки для нього потрібен резервуар для палива, а через його вагу для встановлення і запуску зазвичай потрібно кілька фахівців", — попереджають експерти.

Варто зазначити, що для квартир подібні пристрої не підходять.

Як працюють рідкопаливні котли

Дизельні котли: переваги

Хоча дизельні котли вже не такі популярні, у них є низка переваг, — підкреслюють фахівці.

Дизельні котли, особливо конденсаційні, мають більш високий ККД, ніж газові. Вони використовують практично все тепло і газ, що виділяються під час згоряння палива, тому вони витрачають менше енергії.

Встановивши дизельний котел на вулиці, можна заощадити простір у будинку, знизити ризик протікання і не відчувати дискомфорту від шуму, створюваного роботою пристрою.

Одна з головних переваг встановлення дизельного бойлера полягає в тому, що користувач не прив'язаний до довгострокового договору з постачальником енергії. Можна купувати і зберігати дизельне паливо на свій розсуд.

Вартість дизельних котлів варіюється в районі 70 000 — 80 000 грн.

Чим вигідні електричні котли

Електричні котли стають дедалі популярнішими для невеликих і середніх будинків, оскільки вони займають мало місця і можуть виробляти достатньо гарячої води для опалення та побутових потреб.

Принцип роботи електричних бойлерів дуже простий: вони підключаються до електромережі та лінії холодного водопостачання. Коли відкривається кран гарячої води або вмикається опалення, нагрівальний елемент котла нагріває холодну воду, що надходить із мережі. Головна відмінність від газових і дизельних котлів полягає в тому, що електричні не використовують паливо. Однак залежать від роботи енергомережі. Якщо в будинку живлення подається за рахунок, приміром, сонячної або вітряної енергії, то такий котел працюватиме, але також багато споживатиме.

Електробойлер на кухні Фото: teplosoft.com.ua

Електричні бойлери: переваги

Завдяки відсутності резервуара і компактним розмірам електричні котли дешевші в установці. Їм не потрібен вентиляційний канал, оскільки вони не виділяють відпрацьованих газів. Вони дуже прості в обслуговуванні.

Електробойлери дуже ефективні. Не спалюючи паливо, вони не втрачають енергію через гази, що відходять, досягаючи ККД до 99%. Крім того, відсутність відхідних газів значно знижує їхній вплив на навколишнє середовище.

Пристрої безпечніші, порівняно з газовими аналогами, оскільки не виділяють чадний газ.

Електричний комбінований котел також є чудовим варіантом для будинків, не під'єднаних до газопостачання або таких, що не мають достатньо місця для встановлення газового бойлера.

Підходять для квартир.

Ціни на електричні бойлери в Україні варіюються від 2300 грн до 25 000 грн.

