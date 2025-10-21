Альтернативные источники тепла для квартир: типы бойлеров, цены, принципы работы (видео)

Отопительный сезон в Украине не за горами, но никто не может гарантировать, что отключений электроэнергии и прекращения подачи горячей воды не случится. Фокус рассказывает об альтернативных источниках тепла для дома.

При отключении электричества помогут резервные источники тепла, такие как котлы. Фокус расскажет о том, каких типов они бывают, как работают и сколько стоят в Украине.

Как работают газовые котлы

Работу газового котла можно сравнить с работой духовки, пишут специалисты компании Sonneil, занимающейся продажей недвижимости. При включении газ попадает в горелку и сгорает. Тепло, выделяемое в результате этой реакции, нагревает воду, которая поступает по трубе к горелке.

Затем горячая вода поступает в теплообменник и нагревает другую трубу для подачи воды, распределяемой насосом по радиаторам и кранам. Таким образом горячая вода поступает в батареи, отапливающие помещения, а также в водопроводную систему дома, что бы можно было принять душ или вымыть посуду.

Відео дня

Газовый котел в доме Фото: homeguide.com

Газовые бойлеры: преимущества

Для больших домов с высоким потреблением горячей воды и отопления очень подходят именно газовые котлы, уверяют эксперты. Такие установки не зависят от перебоев с электроснабжением или дефицита жидкого топлива. И, в отличие от электричества, которое может быть отключено из-за разрушительных ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре, газ транспортируется по защищенным подземным трубопроводам.

У этого типа котлов также высокий КПД, говорится в блоге. У конденсационных, которые используют практически все вырабатываемое тепло, КПД может составлять аж 90%.

Такие устройства подходят как для частных домов, так и для квартир.

Еще один плюс: природный газ очень дешев по сравнению с другими источниками энергии, особенно нефтью.

Газовые бойлеры продаются в Украине по цене от 28 000 грн до 33 000 грн.

Принцип работы дизельных котлов

Дизельные котлы существенно отличаются типом используемого топлива: оно жидкое. Это топливо хранится в резервуаре, а оттуда подается в камеру сгорания. После топливо сгорает и передает тепло теплообменнику, который нагревает воду, используемую для отопления и горячего водоснабжения.

"Имейте в виду, что установка дизельного котла обходится дороже, чем установка других типов котлов, поскольку для него требуется резервуар для топлива, а из-за его веса для установки и запуска обычно требуется несколько специалистов", — предупреждают эксперты.

Стоит отметить, что для квартир подобные устройства не подходят.

Как работают жидкотопливные котлы

Дизельные котлы: преимущества

Хотя дизельные котлы уже не так популярны, у них есть ряд преимуществ, — подчеркивают специалисты.

Дизельные котлы, особенно конденсационные, обладают более высоким КПД, чем газовые. Они используют практически все тепло и газ, выделяемые при сгорании топлива, поэтому они расходуют меньше энергии.

Установив дизельный котел на улице, можно сэкономить пространство в доме, снизить риск протечек и не испытывать дискомфорт от шума, создаваемого работой устройства.

Одно из главных преимуществ установки дизельного бойлера заключается в том, что пользователь не привязан к долгосрочному договору с поставщиком энергии. Можно покупать и хранить дизельное топливо по своему усмотрению.

Стоимость дизельных котлов варьируется в районе 70 000 — 80 000 грн.

Чем выгодны электрические котлы

Электрические котлы становятся все более популярными для небольших и средних домов, поскольку они занимают мало места и могут производить достаточно горячей воды для отопления и бытовых нужд.

Принцип работы электрических бойлеров очень прост: они подключаются к электросети и линии холодного водоснабжения. Когда открывается кран горячей воды или включается отопление, нагревательный элемент котла нагревает холодную воду, поступающую из сети. Главное отличие от газовых и дизельных котлов заключается в том, что электрические не используют топливо. Однако зависят от работы энергосети. Если в доме питание подается за счет, к примеру, солнечной или ветряной энергии, то такой котел будет работать, но также будет много потреблять.

Электробойлер на кухне Фото: teplosoft.com.ua

Электрические бойлеры: преимущества

Благодаря отсутствию резервуара и компактным размерам электрические котлы дешевле в установке. Им не требуется вентиляционный канал, так как они не выделяют отработанных газов. Они очень просты в обслуживании.

Электробойлеры весьма эффективны. Не сжигая топливо, они не теряют энергию через отходящие газы, достигая КПД до 99%. Кроме того, отсутствие отходящих газов значительно снижает их воздействие на окружающую среду.

Устройства более безопасны, по сравнению с газовыми аналогами, поскольку не выделяют угарный газ.

Электрический комбинированный котел также является отличным вариантом для домов, не подключенных к газоснабжению или не имеющих достаточно места для установки газового бойлера.

Подходят для квартир.

Цены на электрические бойлеры в Украине варьируются от 2300 грн до 25 000 грн.

Ранее мы писали о том, как обогреть дом без воды, газа и света. Солнечное отопление основано на использовании тепловой энергии солнца для нагрева воздуха или воды, чтобы обогреть дом. О том, как работает такая система рассказали специалисты компании ShopSolar.