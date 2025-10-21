В Германии изобрели супер-турбину: выдает на 83% больше мощности, чем другие (фото)

Благодаря сверхлегким роторам, инженерам из Германии удалось усовершенствовать ветряную турбину, и теперь она может похвастать высокой эффективностью даже при несильном ветре.

Ветряки нового типа были разработаны в Институте прикладных исследований полимеров Фраунгофера совместно с BBF Group. Повышение эффективности произошло за счет того, что роторы являются полыми, а не заполненными пеной, как в случае с большинством лопастей ветряных турбин, пишет издание newatlas.com.

Исследователи использовали 3D-печать для создания форм для каждой половины ротора. Затем с помощью автоматизированной системы укладки волокон полосы композитного волокна были сформированы с точностью до миллиметра, создавая структуру ламината. Когда две стороны соединены вместе, их структура позволяет им противостоять сильным ветрам.

Сниженный вес роторов и улучшенная аэродинамическая конструкция позволяют турбине начинать поворот при скорости ветра до 2,7 м/с. Обычно требуется скорость 4 м/с для аналогичных устройств, что делает их идеальными для использования в районах, где обычно не бывает сильных ветров.

В ходе испытаний ветряк достиг 450 оборотов в минуту и выдавал 2500 Вт при скорости ветра 10 м/с. По словам изобретателей, это делает ветрогенераторы на 83% более мощными, чем существующие аналоги. Фактически, турбины смогли достичь эффективности 53%, что лишь уступает закону Бетца, теореме, которая гласит, что ни одна ветряная турбина не сможет преобразовать более 59,3% энергии ветра в электроэнергию при повороте лопастей ротора.

Сейчас тестируются 5 прототипов турбин. Они достаточно малы, чтобы их можно было установить для генерации энергии для домохозяйства. Но в будущем их масштабируют и они найдут свое применение, говорится в материале.

После завершения испытаний команды продолжат оптимизировать роторы и работать над их созданием из мономатериала вместо композита, что облегчит их переработку в конце срока службы.

