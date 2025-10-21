У Німеччині винайшли супер-турбіну: видає на 83% більше потужності, ніж інші (фото)

Завдяки надлегким роторам, інженерам з Німеччини вдалося вдосконалити вітряну турбіну, і тепер вона може похвалитися високою ефективністю навіть за несильного вітру.

Вітряки нового типу були розроблені в Інституті прикладних досліджень полімерів Фраунгофера спільно з BBF Group. Підвищення ефективності відбулося за рахунок того, що ротори є порожнистими, а не заповненими піною, як у випадку з більшістю лопатей вітряних турбін, пише видання newatlas.com.

Дослідники використовували 3D-друк для створення форм для кожної половини ротора. Потім за допомогою автоматизованої системи укладання волокон смуги композитного волокна були сформовані з точністю до міліметра, створюючи структуру ламінату. Коли дві сторони з'єднані разом, їхня структура дозволяє їм протистояти сильним вітрам.

Знижена вага роторів і поліпшена аеродинамічна конструкція дають змогу турбіні починати поворот за швидкості вітру до 2,7 м/с. Зазвичай потрібна швидкість 4 м/с для аналогічних пристроїв, що робить їх ідеальними для використання в районах, де зазвичай не буває сильних вітрів.

Під час випробувань вітряк досяг 450 обертів на хвилину і видавав 2500 Вт за швидкості вітру 10 м/с. За словами винахідників, це робить вітрогенератори на 83% потужнішими, ніж наявні аналоги. Фактично, турбіни змогли досягти ефективності 53%, що лише поступається закону Бетца, теоремі, яка свідчить, що жодна вітряна турбіна не зможе перетворити більше ніж 59,3% енергії вітру на електроенергію під час повороту лопатей ротора.

Наразі тестуються 5 прототипів турбін. Вони досить малі, щоб їх можна було встановити для генерації енергії для домогосподарства. Але в майбутньому їх масштабують і вони знайдуть своє застосування, йдеться в матеріалі.

Після завершення випробувань команди продовжать оптимізувати ротори і працюватимуть над їхнім створенням із мономатеріалу замість композиту, що полегшить їхнє перероблення наприкінці терміну служби.

