Что купить вместо iPhone 17: эти Android-смартфоны станут отличной заменой (фото)

Выход нового iPhone – каждый раз мировое событие, но если вы не фанат гаджетов Apple, то не стоит огорчаться. Рынок Android-смартфонов не отстает, а в чем-то даже опережает iPhone 17.

Устройства на базе Android часто предлагают функции и обновления, которых нет даже у флагманских телефонов Apple, пишет slashgear.com. Издание предлагает собственный список смартфонов разных брендов, которые вполне заменят вам новый iPhone.

Google Pixel 10 Pro XL

Тут и более мощное аппаратное обеспечение, и функции ИИ лучше, и зарядка сильнее. Между прочим, Pixel 10 Pro XL оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет ему эффективно работать в режиме многозадачности. А у базового iPhone 17 всего 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Еще Pixel 10 Pro XL оснащен тройной основной камерой Pro, включающей 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив. Эта система позволяет использовать 100-кратный Pro Res Zoom. Телефоны Pixel вообще славятся своими камерами.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Эта модель работает на чипсете Snapdragon 8 Elite в сочетании с внушительными 12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

Еще S25 Ultra оснащен невероятно высоким разрешением основного сенсора 200 МП для прекрасной детализации. Его дополняют сверхширокоугольный объектив 50 МП для панорамной съемки, 3-кратный телеобъектив 10 МП для портретной съемки и среднего зума, а также мощный 50 МП перископический телеобъектив 50 МП для съемки крупным планом.

Motorola Razr Ultra

Телефон от Motorola работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащен 16 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: expertreviews.com

Также он отличается интересным складным форм-фактором. Гаджет может похвастаться 4-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит и плавной частотой обновления 165 Гц. А усиленный титаном шарнир и прочное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic на внешнем экране обеспечивают прочность телефона.

OnePlus 13

Тут фишка – в мощном двухэлементном кремний-углеродном аккумуляторе емкостью 6000 мАч. Смартфон поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, которая позволяет полностью зарядить устройство чуть больше чем за полчаса.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

OnePlus 13 использует мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite и до 16 ГБ оперативной памяти. Еще он получил степень защиты от воды и пыли IP69. Для сравнения – у iPhone 17 защита только IP68.

Nothing Phone 3

Подходящее решение для тех, кто устал от навороченных телефонов. Этот гаджет отличается большей емкостью аккумулятора, более гибкими настройками камеры и уникальным минималистичным программным обеспечением.

Смартфон Nothing Phone 3 Фото: Andrew Lanxon/CNET

Одним из главных преимуществ Nothing Phone 3 является большой кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5150 мАч.

Nothing Phone 3 также оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем (а у iPhone 17 – лишь 6,3-дюймовый экран).

