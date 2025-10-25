Що купити замість iPhone 17: ці Android-смартфони стануть чудовою заміною (фото)
Вихід нового iPhone — щоразу світова подія, але якщо ви не фанат гаджетів Apple, то не варто засмучуватися. Ринок Android-смартфонів не відстає, а в чомусь навіть випереджає iPhone 17.
Пристрої на базі Android часто пропонують функції та оновлення, яких немає навіть у флагманських телефонів Apple, пише slashgear.com. Видання пропонує власний список смартфонів різних брендів, які цілком замінять вам новий iPhone.
Google Pixel 10 Pro XL
Тут і більш потужне апаратне забезпечення, і функції ШІ кращі, і зарядка сильніша. Між іншим, Pixel 10 Pro XL оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє йому ефективно працювати в режимі багатозадачності. А у базового iPhone 17 всього 8 ГБ оперативної пам'яті.
Ще Pixel 10 Pro XL оснащений потрійною основною камерою Pro, що включає 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 48-мегапіксельний 5-кратний телеоб'єктив. Ця система дає змогу використовувати 100-кратний Pro Res Zoom. Телефони Pixel взагалі славляться своїми камерами.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ця модель працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite у поєднанні зі значними 12 ГБ оперативної пам'яті.
Ще S25 Ultra оснащений неймовірно високою роздільною здатністю основного сенсора 200 МП для прекрасної деталізації. Його доповнюють надширококутний об'єктив 50 МП для панорамного знімання, 3-кратний телеоб'єктив 10 МП для портретного знімання та середнього зуму, а також потужний 50 МП перископічний телеоб'єктив 50 МП для знімання крупним планом.
Motorola Razr Ultra
Телефон від Motorola працює на потужному процесорі Snapdragon 8 Elite і оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті.
Також він вирізняється цікавим складним форм-фактором. Гаджет може похвалитися 4-дюймовим зовнішнім pOLED-дисплеєм з піковою яскравістю 3000 ніт і плавною частотою оновлення 165 Гц. А посилений титаном шарнір і міцне скло Corning Gorilla Glass Ceramic на зовнішньому екрані забезпечують міцність телефону.
OnePlus 13
Тут фішка — в потужному двоелементному кремній-вуглецевому акумуляторі ємністю 6000 мАг. Смартфон підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 100 Вт, яка дає змогу повністю зарядити пристрій трохи більше ніж за півгодини.
OnePlus 13 використовує мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite і до 16 ГБ оперативної пам'яті. Ще він отримав ступінь захисту від води і пилу IP69. Для порівняння — у iPhone 17 захист тільки IP68.
Nothing Phone 3
Відповідне рішення для тих, хто втомився від наворочених телефонів. Цей гаджет вирізняється більшою ємністю акумулятора, гнучкішими налаштуваннями камери та унікальним мінімалістичним програмним забезпеченням.
Однією з головних переваг Nothing Phone 3 є великий кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 5150 мАг.
Nothing Phone 3 також оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм (а в iPhone 17 — лише 6,3-дюймовий екран).
