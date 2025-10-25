Що купити замість iPhone 17: ці Android-смартфони стануть чудовою заміною (фото)

Вихід нового iPhone — щоразу світова подія, але якщо ви не фанат гаджетів Apple, то не варто засмучуватися. Ринок Android-смартфонів не відстає, а в чомусь навіть випереджає iPhone 17.

Пристрої на базі Android часто пропонують функції та оновлення, яких немає навіть у флагманських телефонів Apple, пише slashgear.com. Видання пропонує власний список смартфонів різних брендів, які цілком замінять вам новий iPhone.

Google Pixel 10 Pro XL

Тут і більш потужне апаратне забезпечення, і функції ШІ кращі, і зарядка сильніша. Між іншим, Pixel 10 Pro XL оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє йому ефективно працювати в режимі багатозадачності. А у базового iPhone 17 всього 8 ГБ оперативної пам'яті.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Ще Pixel 10 Pro XL оснащений потрійною основною камерою Pro, що включає 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 48-мегапіксельний 5-кратний телеоб'єктив. Ця система дає змогу використовувати 100-кратний Pro Res Zoom. Телефони Pixel взагалі славляться своїми камерами.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Ця модель працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite у поєднанні зі значними 12 ГБ оперативної пам'яті.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: TechRadar

Ще S25 Ultra оснащений неймовірно високою роздільною здатністю основного сенсора 200 МП для прекрасної деталізації. Його доповнюють надширококутний об'єктив 50 МП для панорамного знімання, 3-кратний телеоб'єктив 10 МП для портретного знімання та середнього зуму, а також потужний 50 МП перископічний телеоб'єктив 50 МП для знімання крупним планом.

Motorola Razr Ultra

Телефон від Motorola працює на потужному процесорі Snapdragon 8 Elite і оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: expertreviews.com

Також він вирізняється цікавим складним форм-фактором. Гаджет може похвалитися 4-дюймовим зовнішнім pOLED-дисплеєм з піковою яскравістю 3000 ніт і плавною частотою оновлення 165 Гц. А посилений титаном шарнір і міцне скло Corning Gorilla Glass Ceramic на зовнішньому екрані забезпечують міцність телефону.

OnePlus 13

Тут фішка — в потужному двоелементному кремній-вуглецевому акумуляторі ємністю 6000 мАг. Смартфон підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 100 Вт, яка дає змогу повністю зарядити пристрій трохи більше ніж за півгодини.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

OnePlus 13 використовує мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite і до 16 ГБ оперативної пам'яті. Ще він отримав ступінь захисту від води і пилу IP69. Для порівняння — у iPhone 17 захист тільки IP68.

Nothing Phone 3

Відповідне рішення для тих, хто втомився від наворочених телефонів. Цей гаджет вирізняється більшою ємністю акумулятора, гнучкішими налаштуваннями камери та унікальним мінімалістичним програмним забезпеченням.

Смартфон Nothing Phone 3 Фото: Andrew Lanxon/CNET

Однією з головних переваг Nothing Phone 3 є великий кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 5150 мАг.

Nothing Phone 3 також оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм (а в iPhone 17 — лише 6,3-дюймовий екран).

Раніше стало відомо, які бюджетні телефони можна купити просто зараз. Тоді в списку опинилися Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G і CMF Phone 2 Pro.