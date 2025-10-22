80 млн тонн солнечных панелей попадут на свалку, но ученые придумали, что из них сделать

Исследователи из UNIST разработали технологию добычи водорода из аммиака путем добавления кремния из отслуживших солнечных панелей.

Процесс напоминает принцип действия шаровой мельницы. Ученые, в итоге, получают чистый водород из аммиака при низких температурах, пишет techxplore.com.

Ранее для того, чтобы выделить водород из аммиака применялись высокотемпературные методы (400–600 °C), а также требовались дополнительные ресурсы для очистки. Все это в купе приводило к росту энергопотребления и удорожанию производства.

Новый метод предлагает извлечение водорода при температуре всего в 50 °C. Это означает меньший расход электроэнергии. Работает все следующим образом: аммиак (в виде газа) и измельченный кремний помещают в герметичный контейнер — шаровую мельницу. Внутри мельницы находятся мелкие керамические или стальные шарики, которые постоянно встряхиваются. В итоге возникают механические удары и трение, благодаря чему кремний активируется. Это приводи к разложению аммиака, вследствие чего выделяется водород.

В ходе тестов удалось добыть 100-процентный водород без азота и других примесей, а также нитрид кремния. Последнее вещество можно использовать для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Их емкость может достигать 391 мА·ч/г, а после 1000 циклов заряда-разряда емкость будет сохранена на уровне 80%.

Если таким образом добывать водород и зарабатывать на продаже нитрида кремния, то себестоимость производства водорода составит -7 долларов за кг. Это говорит о прибыльности метода, который может сыграть важную роль в утилизации более 80 млн т отработанных солнечных панелей, которые накопятся к 2050 году, согласно прогнозам.

