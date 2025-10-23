Мільйони тонн сонячних панелей потраплять на звалище: що з ними станеться до 2050 року

Дослідники з UNIST розробили технологію видобутку водню з аміаку шляхом додавання кремнію з відслужили сонячних панелей.

Процес нагадує принцип дії кульового млина. Вчені, в підсумку, отримують чистий водень з аміаку за низьких температур, пише techxplore.com.

Раніше для того, щоб виділити водень з аміаку, застосовували високотемпературні методи (400-600 °C), а також були потрібні додаткові ресурси для очищення. Усе це в купе призводило до зростання енергоспоживання і подорожчання виробництва.

Новий метод пропонує вилучення водню при температурі всього в 50 °C. Це означає меншу витрату електроенергії. Працює все так: аміак (у вигляді газу) і подрібнений кремній поміщають у герметичний контейнер — кульовий млин. Усередині млина знаходяться дрібні керамічні або сталеві кульки, які постійно струшуються. У результаті виникають механічні удари і тертя, завдяки чому кремній активується. Це призводить до розкладання аміаку, внаслідок чого виділяється водень.

Під час тестів вдалося добути 100-відсотковий водень без азоту та інших домішок, а також нітрид кремнію. Останню речовину можна використовувати для виготовлення літій-іонних акумуляторів. Їхня ємність може досягати 391 мА-год/г, а після 1000 циклів заряду-розряду ємність буде збережена на рівні 80%.

Якщо таким чином добувати водень і заробляти на продажу нітриду кремнію, то собівартість виробництва водню становитиме -7 доларів за кг. Це говорить про прибутковість методу, який може зіграти важливу роль в утилізації понад 80 млн т відпрацьованих сонячних панелей, які накопичаться до 2050 року, згідно з прогнозами.

