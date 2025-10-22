iPhone больше не работает: на что жалуются миллионы пользователей iOS 26 (видео)

Пользователи iPhone заметили, что после обновления до iOS 26 они стали гораздо чаще опечатываться при наборе текста. Энтузиаст провел расследование и убедился, что причина, скорее всего, в баге ОС.

Многим владельцам смартфонов Apple в последнее время трудно пользоваться стандартной клавиатурой из-за внезапно возросшего числа ошибок. Блогер Michi NekoMichi выяснил, что дело не в людях — при печати почему-то подменяются вводимые буквы. Видео стало вирусным, и в комментариях тысячи пользователей подтвердили, что столкнулись с той же проблемой.

Что происходит на самом деле

Чтобы докопаться до истины, блогер записал процесс набора текста в замедленной съемке. Оказалось, что даже когда он точно нажимает на одну букву (например, "U"), и система корректно подсвечивает именно ее, в текстовое поле вставляется совершенно другая, соседняя буква (например, "J" или "H"). То же самое происходит и с другими клавишами: вместо "M" вводится "N". Проблема не связана с конкретной моделью iPhone — она воспроизводится на разных устройствах под управлением iOS 26, а у некоторых наблюдалась еще в iOS 18.

Відео дня

Клавиатура iOS 26 cломалась (видео с тестом и пояснениями)

Блогер рассмотрел два механизма, которые могли бы вызвать такой баг, но теории не подтвердились. Он проявляется даже при выключенной автокоррекции. Кроме того, автозамена срабатывает только после нажатия пробела, а не в середине слова. Еще в iOS есть функция, которая динамически изменяет "хитбоксы" (активную область) клавиш, предугадывая, какую букву вы хотите нажать. Но в данном случае анимация на экране четко показывает, что система правильно распознает нажатия на буквы, но в итоге вставляет другие.

По мнению автора, это изъян самой операционной системы, который нельзя поправить настройками. Единственное, что могут сделать пользователи — отправить отчет об ошибке через приложение Feedback и ждать, пока Apple выпустит исправление.

