Возьмите лучше Android: почему эксперты не советуют покупать новые смартфоны iPhone

Хотя iPhone и считается золотым стандартом среди смартфонов, такая репутация не всегда подкреплена на деле. Если вы не являетесь принципиальным фанатом гаджетов Apple, то к выбору нового смартфона стоит подойти более критично.

Конечно, iPhone, особенно флагманские модели, красивые, престижные и удобные, подтверждает gizmochina.com. Но у них есть и свои минусы, которые невозможно игнорировать. Издание называет главные причины, почему iPhone уступают смартфонам Android.

Высокая цена

Даже так называемые бюджетные модели, вроде iPhone SE или iPhone 16e, стоят дороже многих хороших Android-смартфонов с аналогичной производительностью. Даже некоторые флагманские телефоны могут обойтись дешевле условно "доступных" iPhone. К тому же, иногда другие производители добавляют аксессуары к телефону в комплекте, а у Apple все приходится покупать отдельно. Так что с учетом MagSafe или новых кабелей расходы на iPhone становятся еще больше.

Ограничения в настройках

Одна из главных претензий к Apple – закрытость ее экосистемы, в то время как Android дает пользователям практически полную свободу в том, что касается настроек. На iPhone регламентировано все – от организации главного экрана до обмена файлами, и это заставляет их владельцев чувствовать себя все время "в рамках".

Возможность ремонта

Строго контролируемая экосистема устройств Apple сказывается и на ремонтопригодности. Починить поврежденный экран или заменить аккумулятор на iPhone выйдет гораздо дороже, чем аналогичный ремонт на большинстве Android-смартфонов.

Совместимость

Экосистема Apple – вроде бы хорошая идея, но в ней надо досконально разбираться. И тут снова закрытость выходит в минус – iPhone нормально работает в паре с другими устройствами Apple (Mac, iPad и AirPods), но, если вы хотите задействовать Android-устройства или наушники других производителей, даже простой обмен файлами может оказаться проблемой. А для пользователей Android таких сложностей просто нет.

Медленное обновление

Тут надо сказать лишь, что многие флагманские функции, – дисплеи с высокой частотой обновления, быстрая зарядка, камеры с перископическим зумом, – появились на Android гораздо раньше, чем на iPhone.

Ранее стало известно, что Android-фоны оказались лучше iPhone. Гаджетам до сих пор не хватает некоторых удобных функций, – например, большего объема хранилища.