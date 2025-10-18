Android-фоны оказались лучше iPhone, которым до сих пор не хватает этих удобных функций

Обновление iOS 26 порадовало пользователей, так как действительно добавило важный функционал на смартфоны Apple. Но в некоторых сферах iPhone все еще отстают от Android – например, в том, что касается объема хранилища.

Несмотря на все новшества, экосистема Apple продолжает оставаться довольно замкнутой, поясняет slashgear.com. А вот экосистема Android, наоборот, привлекает пользователей своей открытостью и гибкостью. Издание называет несколько важных функций, которые есть на смартфонах Android, – и которых все еще лишены даже лучшие iPhone.

Обратная беспроводная зарядка

Пользователи Android могут превратить свои телефоны в портативные зарядные устройства. Обратная беспроводная зарядка (на устройствах Samsung она называется Wireless PowerShare, а на гаджетах Pixel – Battery Share) позволяет перевернуть устройство и зарядить другой телефон, наушники или умные часы, просто положив его на заднюю панель. Пользователям iPhone пока что остается только позавидовать такому трюку.

Профессиональные режимы камеры

У большинства флагманских Android-смартфонов, от серии Samsung Galaxy S Ultra до линейки Google Pixel, есть встроенные режимы камеры Pro или Manual, которые дают вам полный контроль над снимком. Вы можете настраивать ISO, выдержку, баланс белого, снимать в формате RAW и даже использовать такие инструменты, как фокус-пикинг, чтобы раскрыть весь потенциал камеры.

А вот iPhone все еще не позволяет использовать большую часть этих функций, поэтому для фотографов, предпочитающих самостоятельно настраивать камеру, он кажется слишком ограниченным.

Двойные приложения

Многозадачность всегда была одним из главных преимуществ Android, и функция "Двойные приложения" – тому подтверждение. Многие приложения социальных сетей (например, Snapchat и WhatsApp) не позволяют переключаться между двумя аккаунтами, поэтому приходится выходить из одного, чтобы войти в другой. Это не очень удобно, но пользователи Android могут дублировать приложения для одновременного входа в несколько аккаунтов. На iPhone такая функция недоступна.

Открытый доступ к файлам

Как уже упоминалось, открытость считается одним из главных преимуществ Android. Вы можете просматривать практически любую папку на своем телефоне, перетаскивать файлы между приложениями и без проблем подключать внешние накопители или SD-карты через USB-C. На iPhone действовать настолько свободно не получится.

Расширяемое хранилище

Тоже важное преимущество, ведь на Android-смартфоне с помощью microSD вы можете мгновенно удвоить или даже утроить объем хранилища. На iPhone вариантов немного – если хранилище заполнено, остается перенести файлы в iCloud или удалить их. Или же перейти на модель смартфона с большей емкостью – но это, конечно, обойдется дороже.

Также сообщалось, что мощная функция Samsung и Pixel защитит важные файлы на смартфоне. Эта функция называется Private Space или "Папка Knox", и она не очень известна, но весьма эффективна.