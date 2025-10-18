Android-фони виявилися кращими за iPhone, яким досі не вистачає цих зручних функцій

Оновлення iOS 26 порадувало користувачів, оскільки дійсно додало важливий функціонал на смартфони Apple. Але в деяких сферах iPhone все ще відстають від Android — наприклад, у тому, що стосується обсягу сховища.

Незважаючи на всі нововведення, екосистема Apple продовжує залишатися досить замкнутою, пояснює slashgear.com. А ось екосистема Android, навпаки, приваблює користувачів своєю відкритістю та гнучкістю. Видання називає кілька важливих функцій, які є на смартфонах Android, — і яких усе ще позбавлені навіть найкращі iPhone.

Зворотне бездротове заряджання

Користувачі Android можуть перетворити свої телефони на портативні зарядні пристрої. Зворотна бездротова зарядка (на пристроях Samsung вона називається Wireless PowerShare, а на гаджетах Pixel — Battery Share) дає змогу перевернути пристрій і зарядити інший телефон, навушники або розумний годинник, просто поклавши його на задню панель. Користувачам iPhone поки що залишається тільки позаздрити такому трюку.

Професійні режими камери

У більшості флагманських Android-смартфонів, від серії Samsung Galaxy S Ultra до лінійки Google Pixel, є вбудовані режими камери Pro або Manual, які дають вам повний контроль над знімком. Ви можете налаштовувати ISO, витримку, баланс білого, знімати у форматі RAW і навіть використовувати такі інструменти, як фокус-пікінг, щоб розкрити весь потенціал камери.

А ось iPhone все ще не дає змоги використовувати більшу частину цих функцій, тому для фотографів, які віддають перевагу самостійно налаштовувати камеру, він здається занадто обмеженим.

Подвійні додатки

Багатозадачність завжди була однією з головних переваг Android, і функція "Подвійні додатки" — тому підтвердження. Багато додатків соціальних мереж (наприклад, Snapchat і WhatsApp) не дають змоги перемикатися між двома акаунтами, тому доводиться виходити з одного, щоб увійти в інший. Це не дуже зручно, але користувачі Android можуть дублювати додатки для одночасного входу в кілька акаунтів. На iPhone така функція недоступна.

Відкритий доступ до файлів

Як уже згадувалося, відкритість вважається однією з головних переваг Android. Ви можете переглядати практично будь-яку папку на своєму телефоні, перетягувати файли між додатками та без проблем під'єднувати зовнішні накопичувачі або SD-карти через USB-C. На iPhone діяти настільки вільно не вийде.

Розширюване сховище

Теж важлива перевага, адже на Android-смартфоні за допомогою microSD ви можете миттєво подвоїти або навіть потроїти обсяг сховища. На iPhone варіантів небагато — якщо сховище заповнене, залишається перенести файли в iCloud або видалити їх. Або ж перейти на модель смартфона з більшою ємністю — але це, звісно, обійдеться дорожче.

Також повідомлялося, що потужна функція Samsung і Pixel захистить важливі файли на смартфоні. Ця функція називається Private Space або "Папка Knox", і вона не дуже відома, але вельми ефективна.