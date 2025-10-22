Візьміть краще Android: чому експерти не радять купувати нові смартфони iPhone

Хоча iPhone і вважається золотим стандартом серед смартфонів, така репутація не завжди підкріплена на ділі. Якщо ви не є принциповим фанатом гаджетів Apple, то до вибору нового смартфона варто підійти більш критично.

Звичайно, iPhone, особливо флагманські моделі, красиві, престижні та зручні, підтверджує gizmochina.com. Але у них є і свої мінуси, які неможливо ігнорувати. Видання називає головні причини, чому iPhone поступаються смартфонам Android.

Висока ціна

Навіть так звані бюджетні моделі, на кшталт iPhone SE або iPhone 16e, коштують дорожче багатьох хороших Android-смартфонів з аналогічною продуктивністю. Навіть деякі флагманські телефони можуть обійтися дешевше умовно "доступних" iPhone. До того ж, іноді інші виробники додають аксесуари до телефону в комплекті, а в Apple все доводиться купувати окремо. Тож з урахуванням MagSafe або нових кабелів витрати на iPhone стають ще більшими.

Відео дня

Обмеження в налаштуваннях

Одна з головних претензій до Apple — закритість її екосистеми, тоді як Android дає користувачам практично повну свободу в тому, що стосується налаштувань. На iPhone регламентовано все — від організації головного екрана до обміну файлами, і це змушує їхніх власників почуватися весь час "у рамках".

Можливість ремонту

Суворо контрольована екосистема пристроїв Apple позначається і на ремонтопридатності. Полагодити пошкоджений екран або замінити акумулятор на iPhone вийде набагато дорожче, ніж аналогічний ремонт на більшості Android-смартфонів.

Сумісність

Екосистема Apple — начебто хороша ідея, але в ній треба досконально розбиратися. І тут знову закритість виходить у мінус — iPhone нормально працює в парі з іншими пристроями Apple (Mac, iPad і AirPods), але, якщо ви хочете задіяти Android-пристрої або навушники інших виробників, навіть простий обмін файлами може виявитися проблемою. А для користувачів Android таких складнощів просто немає.

Повільне оновлення

Тут треба сказати лише, що багато флагманських функцій, — дисплеї з високою частотою оновлення, швидка зарядка, камери з перископічним зумом, — з'явилися на Android набагато раніше, ніж на iPhone.

Раніше стало відомо, що Android-фони виявилися кращими за iPhone. Гаджетам досі не вистачає деяких зручних функцій, — наприклад, більшого обсягу сховища.