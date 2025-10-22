iPhone більше не працює: на що скаржаться мільйони користувачів iOS 26 (відео)

Користувачі iPhone помітили, що після оновлення до iOS 26 вони стали набагато частіше друкувати під час набору тексту. Ентузіаст провів розслідування і переконався, що причина, найімовірніше, в базі ОС.

Багатьом власникам смартфонів Apple останнім часом важко користуватися стандартною клавіатурою через раптове зростання кількості помилок. Блогер Michi NekoMichi з'ясував, що річ не в людях — під час друку чомусь підміняються літери, що вводяться. Відео стало вірусним, і в коментарях тисячі користувачів підтвердили, що зіткнулися з тією ж проблемою.

Що відбувається насправді

Щоб докопатися до істини, блогер записав процес набору тексту в сповільненій зйомці. Виявилося, що навіть коли він точно натискає на одну літеру (наприклад, "U"), і система коректно підсвічує саме її, у текстове поле вставляється зовсім інша, сусідня літера (наприклад, "J" або "H"). Те ж саме відбувається і з іншими клавішами: замість "M" вводиться "N". Проблема не пов'язана з конкретною моделлю iPhone — вона відтворюється на різних пристроях під управлінням iOS 26, а в деяких спостерігалася ще в iOS 18.

Відео дня

Клавіатура iOS 26 зламалася (відео з тестом і поясненнями)

Блогер розглянув два механізми, які могли б викликати такий баг, але теорії не підтвердилися. Він проявляється навіть за вимкненої автокорекції. Крім того, автозаміна спрацьовує тільки після натискання пробілу, а не в середині слова. Ще в iOS є функція, яка динамічно змінює "хітбокси" (активну область) клавіш, передбачаючи, яку букву ви хочете натиснути. Але в цьому випадку анімація на екрані чітко показує, що система правильно розпізнає натискання на літери, але в підсумку вставляє інші.

На думку автора, це вада самої операційної системи, яку не можна виправити налаштуваннями. Єдине, що можуть зробити користувачі — надіслати звіт про помилку через додаток Feedback і чекати, поки Apple випустить виправлення.

