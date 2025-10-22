Китайский дрон-невидимка поднялся в воздух и насторожил экспертов (видео)

В Китае совершил первый полет новый беспилотник-невидимка. Предполагают, что это бомбардировщик – во всяком случае, он очень похож на аналогичные американские разработки.

Большой летательный аппарат типа "летающее крыло" пока что фигурирует под неофициальным названием GJ-X, пишет interestingengineering.com. Ролик с новым дроном в полете на днях появился в сети.

Военные эксперты сравнили этот беспилотник со спутниковыми снимками, сделанными в августе над авиабазой Малан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, и пришли к выводу, что изображения сходятся. А с учетом того, что размах крыльев беспилотника, замеченного над Малан, составляет около 42 метров, речь может идти о бомбардировщике нового поколения, соизмеримом с американским B-21 Raider (который все еще находится в разработке).

Если информация подтвердится, это будет первый случай китайских полевых испытаний БПЛА с межконтинентальным стратегическим потенциалом.

Специалисты отмечают большое сходство между GJ-X и B-21 Raider. Оба летательных аппарата имеют изогнутую форму крыла, напоминающую воздушного змея. Такая конструкция помогает избегать обнаружения радарами и перелетать на большие расстояния.

Между прочим, B-21 заявлен как "основа нового парка американских бомбардировщиков" и будет предназначен для доставки как обычного, так и ядерного оружия.

Как отмечает издание, GJ-X – это лишь один из нескольких амбициозных проектов, касающихся китайских разработок БПЛА.

