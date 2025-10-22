Китайський дрон-невидимка піднявся в повітря і насторожив експертів (відео)

У Китаї здійснив перший політ новий безпілотник-невидимка. Припускають, що це бомбардувальник — у всякому разі, він дуже схожий на аналогічні американські розробки.

Великий літальний апарат типу "літаюче крило" поки що фігурує під неофіційною назвою GJ-X, пише interestingengineering.com. Ролик із новим дроном у польоті днями з'явився в мережі.

Військові експерти порівняли цей безпілотник із супутниковими знімками, зробленими в серпні над авіабазою Малан у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, і дійшли висновку, що зображення сходяться. А з урахуванням того, що розмах крил безпілотника, поміченого над Малан, становить приблизно 42 метри, мова може йти про бомбардувальник нового покоління, який можна порівняти з американським B-21 Raider (який все ще перебуває в розробці).

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок китайських польових випробувань БПЛА з міжконтинентальним стратегічним потенціалом.

Фахівці відзначають велику схожість між GJ-X і B-21 Raider. Обидва літальні апарати мають вигнуту форму крила, що нагадує повітряного змія. Така конструкція допомагає уникати виявлення радарами і перелітати на великі відстані.

Між іншим, B-21 заявлений як "основа нового парку американських бомбардувальників" і буде призначений для доставки як звичайної, так і ядерної зброї.

Як зазначає видання, GJ-X — це лише один із кількох амбітних проєктів, що стосуються китайських розробок БПЛА.

