В Китае строят самую большую ветряную турбину мощностью 50 МВт: она затмит все аналоги

Китай анонсировал создание крупнейшей в мире плавучей ветряной турбины мощностью 50 МВт. Разработчики уверяют, что она сможет работать даже во время тайфунов.

Амбициозный план озвучила компания Mingyang Smart Energy – мировой лидер в области технологий полупрямого привода для морской ветроэнергетики, пишет interestingengineering.com. Турбина получит двухголовую V-образную конструкцию – это отсылка к прошлогоднему проекту компании OceanX, но там речь шла о мощности лишь 16,6 МВт.

Новая система будет объединять два двигателя мощностью 25 МВт, установленных на общей конструкции. Она подойдет для использования на больших глубинах. Каждый из двух роторов будет длиной 290 метров, – как подчеркивает издание, это длиннее трех футбольных полей.

Двухроторная турбина должна справиться даже с ураганом 5 категории со скоростью ветра до 260 километров в час. Ее V-образная башня и Y-образное плавучее основание специально спроектированы для обеспечения устойчивости и эффективности на глубине более 100 метров.

Ранее стало известно, что в Швеции появилась первая деревянная ветровая турбина. Разработчики надеются, что их изобретение станет предвестником более дешевых и экологически чистых решений для возобновляемых источников энергии в северных странах.

Также в Швеции была представлена новая "плавучая" ветровая станция, которая обеспечит электричеством миллионы домов. Компания Eolus подала заявку на получение разрешения на строительство в Балтийском море новой морской ветровой электростанции мощностью 2,2 ГВт.