У Китаї будують найбільшу вітряну турбіну потужністю 50 МВт: вона затьмарить усі аналоги

Китай анонсував створення найбільшої у світі плавучої вітряної турбіни потужністю 50 МВт. Розробники запевняють, що вона зможе працювати навіть під час тайфунів.

Амбітний план озвучила компанія Mingyang Smart Energy — світовий лідер у галузі технологій напівпрямого приводу для морської вітроенергетики, пише interestingengineering.com. Турбіна отримає двоголову V-подібну конструкцію — це відсилання до торішнього проєкту компанії OceanX, але там йшлося про потужність лише 16,6 МВт.

Нова система об'єднуватиме два двигуни потужністю 25 МВт, встановлених на загальній конструкції. Вона підійде для використання на великих глибинах. Кожен із двох роторів буде завдовжки 290 метрів, — як підкреслює видання, це довше за три футбольні поля.

Двороторна турбіна має впоратися навіть з ураганом 5 категорії зі швидкістю вітру до 260 кілометрів на годину. Її V-подібна вежа і Y-подібна плавуча основа спеціально спроектовані для забезпечення стійкості та ефективності на глибині понад 100 метрів.

Раніше стало відомо, що у Швеції з'явилася перша дерев'яна вітрова турбіна. Розробники сподіваються, що їхній винахід стане провісником більш дешевих і екологічно чистих рішень для поновлюваних джерел енергії в північних країнах.

Також у Швеції було представлено нову "плавучу" вітрову станцію, яка забезпечить електрикою мільйони будинків. Компанія Eolus подала заявку на отримання дозволу на будівництво в Балтійському морі нової морської вітрової електростанції потужністю 2,2 ГВт.