Учитель придумал, как передать звук при помощи дешевого лазера и солнечной панели (видео)

Солнечные панели уже не раз удивляли многогранностью своего применения. То они заменяют генераторы, то очищают воду. А теперь оказалось, что из них можно делать неплохие звукоприемники.

Создатель YouTube-канала Chemteacherphil – преподаватель химии Фил, как понятно из названия – заметил, что небольшая солнечная панель издает слабый звук, если ее подключить к динамику и подвергнуть воздействию света, сообщает tomshardware.com. Оказалось, что звук можно передавать по беспроводной связи, используя свет, а солнечная панель в этой конструкции будет выполнять функцию приемника.

Блогер-энтузиаст решил собрать беспроводной передатчик, используя свой iPad, солнечную панель и недорогой динамик. Видео с результатами эксперимента он выложил на YouTube.

Для начала учитель собрал усилитель (для усиления сигнала с iPad), а затем подключил его к светодиодному фонарю на 9-вольтовых батарейках. Яркость света менялась при нажатии кнопки воспроизведения, указывая на то, что светодиод получает импульсы данных с iPad в виде колебаний напряжения.

Фил поместил солнечную панель и динамик рядом с источником света, и они действительно стали воспроизводить музыку с его iPad. Правда, если устройство сдвигалось всего на несколько сантиметров, сила звука падала.

Тогда изобретатель заменил светодиод дешевым красным лазером и подсветил им комнату. Когда в поле лазерного луча оказались панель и динамик, музыка заиграла достаточно громко, чтобы можно было разобрать слова песни.

Как отмечает издание, это, конечно, не новая технология, – военные используют лазеры для беспроводной связи на больших расстояниях еще с 1970-х годов. Но конструкция подкупает своей простотой и остроумием – в принципе, смастерить ее дома сможет любой желающий.

Ранее выяснилось, что солнечные панели могут производить не только энергию. В штате Калифорния в рамках эксперимента над участками оросительных каналов установили навесы из солнечных панелей, и оказалось, что качество воды со временем заметно улучшилось.