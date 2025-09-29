Неожиданный бонус: оказалось, что солнечные панели могут производить не только энергию

Солнечные панели обычно рассматривают в контексте выработки экологически чистой энергии. Но, как оказалось, этим их зеленый эффект не исчерпывается.

Related video

В американском штате Калифорния запустили проект Nexus стоимостью 20 миллионов долларов, сообщает slashgear.com. В рамках проекта над участками оросительных каналов установили навесы из солнечных панелей.

Предполагалось, что проект позволит вырабатывать 1,6 мегаватт возобновляемой энергии. Но оказалось, что есть и еще один неожиданный позитивный эффект, – солнечные панели повлияли на качество воды. В одном из экспериментальных округов было отмечено улучшение состояния воды и снижение роста водорослей.

Проект пока не закончен, и потребуется еще около года, чтобы подсчитать затраты и прибыли, но уже говорят о том, что, если он окажется успешным, его можно будет запускать и в других странах, – причем и в Европе, и в Азии. Первоначальной локацией проекта выбрали именно Калифорнию, так как там много ирригационных каналов, обеспечивающих водой поля и виноградники.

Само название проекта Nexus отсылает к взаимосвязи воды и энергии – мол, это нечто большее, чем просто использование воды для производства энергии и наоборот. Размещение солнечных панелей над оросительными каналами создает тень, а это уменьшает испарение воды и улучшает ее качество. Так что специалисты уже всерьез рассматривают опцию располагать солнечные панели не над землей, а именно над водой.

Также сообщалось, что солнечная энергия поможет сэкономить на газе и электричестве. В этом домовладельцам помогают солнечные водонагреватели – ведь как раз на подогрев воды и уходит большая часть общего энергопотребления за месяц.

Еще стало известно, что солнечные панели спасают от радиации. Речь о так называемых искусственных растениях, которые очищают загрязненную цезием почву.