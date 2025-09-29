Несподіваний бонус: виявилося, що сонячні панелі можуть виробляти не тільки енергію

Сонячні панелі зазвичай розглядають у контексті вироблення екологічно чистої енергії. Але, як виявилося, цим їхній зелений ефект не вичерпується.

В американському штаті Каліфорнія запустили проект Nexus вартістю 20 мільйонів доларів, повідомляє slashgear.com. У рамках проєкту над ділянками зрошувальних каналів встановили навіси із сонячних панелей.

Передбачалося, що проєкт дасть змогу виробляти 1,6 мегават відновлюваної енергії. Але виявилося, що є і ще один несподіваний позитивний ефект, — сонячні панелі вплинули на якість води. В одному з експериментальних округів було зафіксовано поліпшення стану води і зниження зростання водоростей.

Проєкт поки що не закінчено, і знадобиться ще близько року, щоб підрахувати витрати і прибутки, але вже говорять про те, що, якщо він виявиться успішним, його можна буде запускати і в інших країнах, — причому і в Європі, і в Азії. Початковою локацією проєкту обрали саме Каліфорнію, оскільки там багато іригаційних каналів, що забезпечують водою поля і виноградники.

Сама назва проєкту Nexus відсилає до взаємозв'язку води та енергії — мовляв, це щось більше, ніж просто використання води для виробництва енергії та навпаки. Розміщення сонячних панелей над зрошувальними каналами створює тінь, а це зменшує випаровування води і покращує її якість. Тож фахівці вже всерйоз розглядають опцію розташовувати сонячні панелі не над землею, а саме над водою.

