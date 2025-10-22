Учитель придумав, як передати звук за допомогою дешевого лазеру і сонячної панелі (відео)

Сонячні панелі вже не раз дивували багатогранністю свого застосування. То вони замінюють генератори, то очищають воду. А тепер виявилося, що з них можна робити непогані звукоприймачі.

Творець YouTube-каналу Chemteacherphil — викладач хімії Філ, як зрозуміло з назви, — помітив, що невелика сонячна панель видає слабкий звук, якщо її під'єднати до динаміка і піддати впливу світла, повідомляє tomshardware.com. Виявилося, що звук можна передавати бездротовим зв'язком, використовуючи світло, а сонячна панель у цій конструкції виконуватиме функцію приймача.

Блогер-ентузіаст вирішив зібрати бездротовий передавач, використовуючи свій iPad, сонячну панель і недорогий динамік. Відео з результатами експерименту він виклав на YouTube.

Для початку вчитель зібрав підсилювач (для посилення сигналу з iPad), а потім підключив його до світлодіодного ліхтаря на 9-вольтових батарейках. Яскравість світла змінювалася при натисканні кнопки відтворення, вказуючи на те, що світлодіод отримує імпульси даних з iPad у вигляді коливань напруги.

Філ помістив сонячну панель і динамік поруч із джерелом світла, і вони дійсно стали відтворювати музику з його iPad. Щоправда, якщо пристрій зсувався всього на кілька сантиметрів, сила звуку падала.

Тоді винахідник замінив світлодіод дешевим червоним лазером і підсвітив ним кімнату. Коли в полі лазерного променя опинилися панель і динамік, музика заграла досить голосно, щоб можна було розібрати слова пісні.

Як зазначає видання, це, звісно, не нова технологія, — військові використовують лазери для бездротового зв'язку на великих відстанях ще з 1970-х років. Але конструкція підкуповує своєю простотою і дотепністю — в принципі, змайструвати її вдома зможе будь-хто.

Раніше з'ясувалося, що сонячні панелі можуть виробляти не тільки енергію. У штаті Каліфорнія в рамках експерименту над ділянками зрошувальних каналів встановили навіси з сонячних панелей, і виявилося, що якість води згодом помітно покращилася.