История iPod: как легендарный плеер изменил музыку и почему он исчез (фото, видео)

23 октября 2001 года Стив Джобс представил первый iPod. Гаджет не только спас компанию от банкротства, но и изменил мир. Он подарил миллионам людей портативную музыку в удобном формате и проложил путь к появлению iPhone.

Фокус расскажет, кто придумал iPod, почему перестали выпускать популярные плееры и как именно Apple совершила революцию в индустрии развлечений. Приводим неочевидные факты про развитие iPod.

Apple не изобрела MP3-плееры

Вопреки расхожему мнению, Apple не была не была первопроходцем в мире портативных плееров. Еще в 1998 году на рынке дебютировал корейский MPMan F10. Даже Samsung технически была впереди, выпустив в 1999-м свой Yepp. Однако те устройства были далеки от совершенства: они вмещали всего пару десятков песен и имели неудобное управление. Даже более продвинутые модели с ЖД на 5-6 ГБ, такие как Nomad Jukebox от Creative, были громоздкими и питались от АА-батареек.

iPod 2001-го и его ближайший конкурент в то время — Creative Nomad Jukebox Фото: скриншот / YouTube

Но на презентации iPod сам Джобс заявил, что все это останется в прошлом. Apple вмиг уничтожила конкурентов и задала новый стандарт благодаря нескольким ключевым инновациям:

Компактный и стильный дизайн. Он стал возможным благодаря миниатюрным 1,8-дюймовым жестким дискам от Toshiba.

Он стал возможным благодаря миниатюрным 1,8-дюймовым жестким дискам от Toshiba. 5 ГБ памяти — в них помещались те самые "1000 песен в кармане" (главный слоган iPod).

— в них помещались те самые "1000 песен в кармане" (главный слоган iPod). Колесо прокрутки Scroll Wheel сделало навигацию по списку песен интуитивно понятной.

сделало навигацию по списку песен интуитивно понятной. Интерфейс — приятный и легкий в освоении, не имел аналогов на рынке.

— приятный и легкий в освоении, не имел аналогов на рынке. Емкий аккумулятор. До 10 часов автономной работы.

До 10 часов автономной работы. Быстрый порт FireWire. В отличие от первых версий USB, он позволял заряжать АКБ и синхронизировать свою коллекцию одновременно.

Первый iРod 2001 года выпуска Фото: cnet.com

От концепта до старта продаж — всего 10 месяцев

Удивительно, но путь iPod от идеи до полок магазинов занял менее года. Как вспоминал Тони Фаделл, которого считают "отцом iPod", в начале 2001-го у Apple не было "ни команды, ни прототипа, ни дизайна, ничего". Он начал работать над проектом как консультант в январе, в марте получил одобрение Стива Джобса, а уже в ноябре первые плееры отправились к покупателям по цене в $399. Такая скорость разработки по современным меркам кажется невероятной.

Главные поколения iPod (между ними выходили и другие вариации) Фото: скриншот / YouTube

Другой причиной успеха iPod в 2000-х стала фирменная платформа. Во времена расцвета пиратства Apple предложила пользователям iTunes — удобный и легальный способ покупать музыку. Интеграция плеера с этим сервисом сделала процесс управления медиатекой бесшовным. iPod был не просто гаджетом, а частью целой экосистемы, которая навсегда изменила то, как люди слушают и приобретают песни.

Конец эпохи MP3-плееров, но не совсем

На протяжении почти двух десятилетий Apple постоянно развивала линейку iPod, выпуская такие знаковые модели, как iPod mini с колесом Click Wheel, iPod Shuffle без экрана, iPod nano с камерой и, наконец, iPod touch с сенсорным экраном и доступом в интернет. Однако с появлением iPhone в 2007 году закат плеера стал неизбежен. Смартфон объединил в себе все функции iPod и не только, сделав отдельный плеер попросту ненужным.

В мае 2022 года Apple официально объявила о прекращении производства iPod Touch 7 — последней модели в серии. Впрочем, экосистема iPod, в том числе старых моделей, до сих пор активно поддерживается сообществом энтузиастов. Придумали модули для подключения карт microSD и расширения хранилища вплоть до 1 ТБ. А независимые площадки вроде Elite Obsolete продают кастомные кейсы и прочие аксессуары, чтобы плееры выглядели свежо и оставались функциональными.

Блогер DankPods вспоминает историю iPod и показывает свою коллекцию MP3-плееров

Видную роль в возрождении интереса к классическим iPod в 2020-х сыграл популярный YouTube-канал DankPods. Автор продемонстрировал, что плееры все еще пригодны и вполне удобны для использования сегодня благодаря различным модификациям. Таким образом, iPod продолжает жить как нишевое устройство для ценителей культового форм-фактора.

Раньше Фокус сообщал, что первый iPod 2001 года продали за рекордную сумму, сопоставимую с ценой хорошего автомобиля. Запечатанный iPod первого поколения, выпущенный в 2001 году, был продан на аукционе за рекордные $40 264. Эта сумма более чем в 100 раз превышает его первоначальную стоимость и подчёркивает растущий интерес коллекционеров к винтажной технике Apple.