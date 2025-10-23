Історія iPod: як легендарний плеєр змінив музику і чому він зник (фото, відео)

23 жовтня 2001 року Стів Джобс представив перший iPod. Гаджет не тільки врятував компанію від банкрутства, а й змінив світ. Він подарував мільйонам людей портативну музику в зручному форматі та проклав шлях до появи iPhone.

Фокус розповість, хто вигадав iPod, чому перестали випускати популярні плеєри і як саме Apple зробила революцію в індустрії розваг. Наводимо неочевидні факти про розвиток iPod.

Apple не винайшла MP3-плеєри

Всупереч розхожій думці, Apple не була першопрохідцем у світі портативних плеєрів. Ще 1998 року на ринку дебютував корейський MPMan F10. Навіть Samsung технічно була попереду, випустивши в 1999-му свій Yepp. Однак ті пристрої були далекі від досконалості: вони вміщували всього кілька десятків пісень і мали незручне управління. Навіть більш просунуті моделі з ЖД на 5-6 ГБ, як-от Nomad Jukebox від Creative, були громіздкими і живилися від АА-батарейок.

iPod 2001-го і його найближчий конкурент на той час — Creative Nomad Jukebox Фото: скриншот / YouTube

Але на презентації iPod сам Джобс заявив, що все це залишиться в минулому. Apple вмить знищила конкурентів і задала новий стандарт завдяки кільком ключовим інноваціям:

Компактний і стильний дизайн. Він став можливим завдяки мініатюрним 1,8-дюймовим жорстким дискам від Toshiba.

Він став можливим завдяки мініатюрним 1,8-дюймовим жорстким дискам від Toshiba. 5 ГБ пам'яті — в них поміщалися ті самі "1000 пісень у кишені" (головний слоган iPod).

— в них поміщалися ті самі "1000 пісень у кишені" (головний слоган iPod). Колесо прокрутки Scroll Wheel зробило навігацію по списку пісень інтуїтивно зрозумілою.

зробило навігацію по списку пісень інтуїтивно зрозумілою. Інтерфейс — приємний і легкий в освоєнні, не мав аналогів на ринку.

— приємний і легкий в освоєнні, не мав аналогів на ринку. Ємний акумулятор. До 10 годин автономної роботи.

До 10 годин автономної роботи. Швидкий порт FireWire. На відміну від перших версій USB, він давав змогу заряджати АКБ і синхронізувати свою колекцію одночасно.

Перший iPod 2001 року випуску Фото: cnet.com

Від концепту до старту продажів — лише 10 місяців

Дивно, але шлях iPod від ідеї до полиць магазинів зайняв менше року. Як згадував Тоні Фаделл, якого вважають "батьком iPod", на початку 2001-го в Apple не було "ні команди, ні прототипу, ні дизайну, нічого". Він почав працювати над проектом як консультант у січні, у березні отримав схвалення Стіва Джобса, а вже в листопаді перші плеєри вирушили до покупців за ціною в $399. Така швидкість розробки за сучасними мірками здається неймовірною.

Головні покоління iPod (між ними виходили й інші варіації) Фото: скриншот / YouTube

Іншою причиною успіху iPod у 2000-х стала фірмова платформа. За часів розквіту піратства Apple запропонувала користувачам iTunes — зручний і легальний спосіб купувати музику. Інтеграція плеєра з цим сервісом зробила процес управління медіатекою безшовним. iPod був не просто гаджетом, а частиною цілої екосистеми, яка назавжди змінила те, як люди слухають і купують пісні.

Кінець епохи MP3-плеєрів, але не зовсім

Упродовж майже двох десятиліть Apple постійно розвивала лінійку iPod, випускаючи такі знакові моделі, як iPod mini з колесом Click Wheel, iPod Shuffle без екрана, iPod nano з камерою і, нарешті, iPod touch із сенсорним екраном і доступом в інтернет. Однак із появою iPhone 2007 року занепад плеєра став неминучим. Смартфон об'єднав у собі всі функції iPod і не тільки, зробивши окремий плеєр просто непотрібним.

У травні 2022 року Apple офіційно оголосила про припинення виробництва iPod Touch 7 — останньої моделі в серії. Втім, екосистема iPod, зокрема старих моделей, досі активно підтримується спільнотою ентузіастів. Придумали модулі для підключення карт microSD і розширення сховища аж до 1 ТБ. А незалежні майданчики на кшталт Elite Obsolete продають кастомні кейси та інші аксесуари, щоб плеєри мали свіжий вигляд і залишалися функціональними.

Блогер DankPods згадує історію iPod і показує свою колекцію MP3-плеєрів

Чільну роль у відродженні інтересу до класичних iPod у 2020-х зіграв популярний YouTube-канал DankPods. Автор продемонстрував, що плеєри все ще придатні та цілком зручні для використання сьогодні завдяки різним модифікаціям. Таким чином, iPod продовжує жити як нішевий пристрій для поціновувачів культового форм-фактора.

Раніше Фокус повідомляв, що перший iPod 2001 року продали за рекордну суму, яку можна порівняти з ціною хорошого автомобіля. Запечатаний iPod першого покоління, випущений у 2001 році, було продано на аукціоні за рекордні $40 264. Ця сума більш ніж у 100 разів перевищує його первісну вартість і підкреслює зростаючий інтерес колекціонерів до вінтажної техніки Apple.