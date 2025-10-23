Дешевые электрокары получат очень мощную батарею: что известно о проекте (фото)

Электромобили Nissan скоро могут неслабо прибавить в запасе хода. Бренд запатентовал технологии, которые улучшают литий-воздушные аккумуляторы и сделают их коммерчески жизнеспособными.

Литий-кислородные элементы теоретически способны хранить в 10 раз больше энергии, чем стандартные литий-ионные АКБ. Но на практике их было сложно применять из-за быстрой деградации и потерь энергии. Изобретения Nissan способны устранить эти фундаментальные изъяны, пишет CarBuzz.

Что придумали инженеры

Специалисты предложили комплексный подход, описанный в двух патентах. Первый предусматривает создание полностью герметичной ячейки. Прежние варианты забирали кислород из атмосферы и страдали от попадания влаги. Новая же конструкция использует электрод, содержащий оксид лития, катализатор и гелеобразующий полимер. Они наносятся на поверхность коллектора и слой электролита.

Второе решение предотвращает внутренние процессы разрушения. При зарядке литий-оксидной ячейки до ее теоретического максимума внутри начинает выделяться кислород, который необратимо снижает емкость. Для борьбы с этим электроды покрывают специальным разветвленным полимером. Он уменьшает объемы выделяющегося газа, не давая ему вредить структуре ячейки.

Аккумулятор электромобиля (иллюстративное фото) Фото: Toyota

Результат

Сочетание этих двух инноваций образует стойкий литий-воздушный аккумулятор, который можно будет заряжать до его полной теоретической емкости, но без слишком быстрой деградации.

Для отрасли электрокаров это важная разработка. Отказ от дорогих и редких металлов в пользу более доступных компонентов потенциально снизит стоимость электромобилей. А повышенная плотность энергии означает либо увеличение запаса хода при тех же размерах батареи, либо снижение ее веса и габаритов.

Хотя факт регистрации патента еще не гарантирует серийного производства, эти чертежи демонстрируют, что Nissan остается весомым инноватором на рынке аккумуляторных технологий.

