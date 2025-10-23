Дешеві електрокари отримають дуже потужну батарею: що відомо про проект (фото)

Електромобілі Nissan скоро можуть неслабо додати в запасі ходу. Бренд запатентував технології, які покращують літій-повітряні акумулятори і зроблять їх комерційно життєздатними.

Літій-кисневі елементи теоретично здатні зберігати в 10 разів більше енергії, ніж стандартні літій-іонні АКБ. Але на практиці їх було складно застосовувати через швидку деградацію і втрати енергії. Винаходи Nissan здатні усунути ці фундаментальні вади, пише CarBuzz.

Що придумали інженери

Фахівці запропонували комплексний підхід, описаний у двох патентах. Перший передбачає створення повністю герметичної комірки. Колишні варіанти забирали кисень з атмосфери і страждали від потрапляння вологи. Нова ж конструкція використовує електрод, що містить оксид літію, каталізатор і гелеутворювальний полімер. Вони наносяться на поверхню колектора і шар електроліту.

Друге рішення запобігає внутрішнім процесам руйнування. Під час заряджання літій-оксидного осередку до його теоретичного максимуму всередині починає виділятися кисень, який необоротно знижує ємність. Для боротьби з цим електроди покривають спеціальним розгалуженим полімером. Він зменшує обсяги газу, що виділяється, не даючи йому шкодити структурі комірки.

Акумулятор електромобіля (ілюстративне фото) Фото: Toyota

Результат

Поєднання цих двох інновацій утворює стійкий літій-повітряний акумулятор, який можна буде заряджати до його повної теоретичної ємності, але без занадто швидкої деградації.

Для галузі електрокарів це важлива розробка. Відмова від дорогих і рідкісних металів на користь більш доступних компонентів потенційно знизить вартість електромобілів. А підвищена щільність енергії означає або збільшення запасу ходу за тих самих розмірів батареї, або зниження її ваги і габаритів.

Хоча факт реєстрації патенту ще не гарантує серійного виробництва, ці креслення демонструють, що Nissan залишається вагомим інноватором на ринку акумуляторних технологій.

