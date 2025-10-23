Бесконечную энергию будут добывать прямо в космосе: что придумали в NVIDIA (фото)

Американский IT-гигант NVIDIA участвует в масштабном проекте по выводу дата-центров в космос. Их мощнейшие ИИ-чипы H100 отправятся на орбиту, чтобы использовать бесконечную энергию солнца и вакуум для охлаждения.

Бум искусственного интеллекта привел к взрывному росту энергопотребления и площадей, занимаемых дата-центрами на Земле. Эта гонка вычислительных мощностей требует все больше ресурсов. Стартап Starcloud предложил интересное решение — строить серверы на орбите. NVIDIA, главный производитель отрасли, поддержала инициативу, пишет WCCF Tech.

Энергия и холод из космоса

Преимущество космического пространства — постоянная подача солнечной энергии. Нет ни облаков, ни смены погоды или времени суток. А значит, резервные системы хранения энергии и прочие источники питания могут не понадобиться.

Другой важный момент — идеальные условия для охлаждения. Для передовых наземных дата-центров эта проблема стоит весьма остро: необходимы гигаватты энергии и миллионы литров воды, чтобы поддерживать работу компьютеров, испускающих много тепла. Космические аналоги будут использовать вакуум глубокого космоса как гигантский "радиатор". Избыточный жар будет просто рассеиваться в виде инфракрасного излучения.

Cпутник Starcloud с солнечными панелями (иллюстративное фото)

Первым шагом станет запуск 60-килограммового спутника Starcloud-1. На его борту будут установлены ИИ-ускорители NVIDIA H100. Утверждается, что вычислительная мощность этого небольшого спутника будет в 100 раз выше, чем у любого другого существующего космического аппарата. Starcloud является участником программы NVIDIA Inception, который помогает перспективным стартапам.

Будущее дата-центров

Генеральный директор Starcloud, Филип Джонстон, настроен оптимистично. Он прогнозирует, что в течение следующих десяти лет почти все дата будут строиться в космосе.

Эта идея может стать главной инновацией, которая была так необходима инфраструктуре нейросетей. Не исключено, что Илон Маск тоже присоединится к трендовой инициативе.

