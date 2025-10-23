Нескінченну енергію добуватимуть просто в космосі: що придумали в NVIDIA (фото)

Американський IT-гігант NVIDIA бере участь у масштабному проекті з виведення дата-центрів у космос. Їхні найпотужніші ШІ-чіпи H100 вирушать на орбіту, щоб використовувати нескінченну енергію сонця і вакуум для охолодження.

Бум штучного інтелекту призвів до вибухового зростання енергоспоживання і площ, які займають дата-центри на Землі. Ці перегони обчислювальних потужностей вимагають дедалі більше ресурсів. Стартап Starcloud запропонував цікаве рішення — будувати сервери на орбіті. NVIDIA, головний виробник галузі, підтримала ініціативу, пише WCCF Tech.

Енергія та холод із космосу

Перевага космічного простору — постійна подача сонячної енергії. Немає ні хмар, ні зміни погоди або часу доби. А отже, резервні системи зберігання енергії та інші джерела живлення можуть не знадобитися.

Інший важливий момент — ідеальні умови для охолодження. Для передових наземних дата-центрів ця проблема стоїть вельми гостро: необхідні гігавати енергії і мільйони літрів води, щоб підтримувати роботу комп'ютерів, що випускають багато тепла. Космічні аналоги використовуватимуть вакуум глибокого космосу як гігантський "радіатор". Надлишковий жар буде просто розсіюватися у вигляді інфрачервоного випромінювання.

Відео дня

Супутник Starcloud із сонячними панелями (ілюстративне фото)

Першим кроком стане запуск 60-кілограмового супутника Starcloud-1. На його борту будуть встановлені ШІ-прискорювачі NVIDIA H100. Стверджується, що обчислювальна потужність цього невеликого супутника буде в 100 разів вищою, ніж у будь-якого іншого наявного космічного апарату. Starcloud є учасником програми NVIDIA Inception, який допомагає перспективним стартапам.

Майбутнє дата-центрів

Генеральний директор Starcloud, Філіп Джонстон, налаштований оптимістично. Він прогнозує, що протягом наступних десяти років майже всі дата будуватимуться в космосі.

Ця ідея може стати головною інновацією, яка була так необхідна інфраструктурі нейромереж. Не виключено, що Ілон Маск теж приєднається до трендової ініціативи.

Раніше Фокус повідомляв, як новий процесор від NVIDIA переверне цей світ. Через кілька років у світі з'явиться кілька мільйонів роботів найвищого рівня, а отже, зникне кілька мільярдів робочих місць — це забезпечує новий процесор від NVIDIA. У зв'язку з цим підприємець Євген Найштетик задається питанням: а чим займатимуться ці прекрасні створіння?