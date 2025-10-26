Старый смартфон Android легко ускорить простыми действиями: что включить (фото)

Android-гаджет необязательно менять при появлении подтормаживаний. Несколько простых настроек могут повысить как быстродействие, так и время работы от батареи.

В системе предусмотрены инструменты оптимизации, способные заставить смартфон работать ощутимо шустрее. Эксперты CNET назвали несколько таких "фишек", которые стоит включить в первую очередь.

Включите адаптивный режим

Многие смартфоны используют искусственный интеллект, чтобы анализировать, какими приложениями вы пользуетесь чаще всего, а какие просто "висят" в фоне. Функция "Адаптивная батарея" (Adaptive Battery) автоматически ограничивает фоновую активность редко используемых программ, что не только экономит заряд, но и высвобождает ресурсы процессора.

В результате система становится в целом отзывчивее. Обычно эта опция находится в настройках аккумулятора. Если такой настройки нет, можно воспользоваться стандартными пресетами энергосбережения. Его можно активировать даже когда заряда остается больше 50%, если придется быть вдали от розетки долгое время.

Відео дня

Используйте темную тему

Переключение интерфейса в темный режим — это не только комфортно для глаз в ночное время, но и дает практический бонус. На смартфонах с OLED-экранами это напрямую экономит заряд батареи. В отличие от LCD-дисплеев, на OLED-матрицах черные пиксели не подсвечиваются и не потребляют энергию. Чем больше черного на экране, тем дольше проработает ваш телефон. Включить темную тему можно в настройках экрана или через центр управления, там же можно настроить ее автоматическое включение по расписанию.

Настройки ОС Android, которые нужно включить Фото: Скриншот

Настройте режим "Не беспокоить"

Эта функция не только спасает от назойливых уведомлений в неподходящие моменты, но и помогает экономить заряд. В режиме "Не беспокоить" телефон не тратит энергию на вибрацию, звуковые сигналы и подсвечивание экрана при каждом новом сообщении. Вы можете настроить расписание, например, с 11 вечера до 7 утра, а также добавить исключения для звонков от избранных контактов на случай экстренных ситуаций.

Отключите добавление иконок на главный экран

Это простой трюк, который поможет поддерживать порядок и не перегружать систему. В настройках главного экрана либо магазина Google Play можно отключить опцию "Добавлять значки на главный экран". После этого новые приложения будут появляться только в общем меню, а вы сможете выносить на рабочий стол только те ярлыки, которые вам действительно нужны. Это делает интерфейс чище и визуально ускоряет навигацию.

Раньше Фокус сообщал, что популярные смартфоны Xiaomi останутся без Android 16. Прошивка HyperOS 3 на основе ОС Android 16 близится к выходу. Но для десятков устройств этот апдейт станет последним. Стали известны модели, для которых сама оболочка будет доступна, но лишь на базе ОС Android 15, после чего их жизненный цикл завершится.