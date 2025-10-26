Старий смартфон Android легко прискорити простими діями: що увімкнути (фото)

Android-гаджет необов'язково міняти при появі пригальмовувань. Кілька простих налаштувань можуть підвищити як швидкодію, так і час роботи від батареї.

У системі передбачені інструменти оптимізації, здатні змусити смартфон працювати відчутно спритніше. Експерти CNET назвали кілька таких "фішок", які варто увімкнути насамперед.

Увімкніть адаптивний режим

Багато смартфонів використовують штучний інтелект, щоб аналізувати, якими додатками ви користуєтеся найчастіше, а які просто "висять" у фоні. Функція "Адаптивна батарея" (Adaptive Battery) автоматично обмежує фонову активність програм, якими ви користуєтеся рідко, що не тільки економить заряд, а й вивільняє ресурси процесора.

У результаті система стає загалом чуйнішою. Зазвичай ця опція знаходиться в налаштуваннях акумулятора. Якщо такого налаштування немає, можна скористатися стандартними пресетами енергозбереження. Його можна активувати навіть коли заряду залишається більше 50%, якщо доведеться бути далеко від розетки довгий час.

Використовуйте темну тему

Перемикання інтерфейсу в темний режим — це не тільки комфортно для очей у нічний час, а й дає практичний бонус. На смартфонах з OLED-екранами це безпосередньо економить заряд батареї. На відміну від LCD-дисплеїв, на OLED-матрицях чорні пікселі не підсвічуються і не споживають енергію. Що більше чорного на екрані, то довше пропрацює ваш телефон. Увімкнути темну тему можна в налаштуваннях екрана або через центр управління, там же можна налаштувати її автоматичне ввімкнення за розкладом.

Налаштуйте режим "Не турбувати"

Ця функція не тільки рятує від настирливих повідомлень у невідповідні моменти, а й допомагає економити заряд. У режимі "Не турбувати" телефон не витрачає енергію на вібрацію, звукові сигнали і підсвічування екрана при кожному новому повідомленні. Ви можете налаштувати розклад, наприклад, з 11 вечора до 7 ранку, а також додати виключення для дзвінків від обраних контактів на випадок екстрених ситуацій.

Вимкніть додавання іконок на головний екран

Це простий трюк, який допоможе підтримувати порядок і не перевантажувати систему. У налаштуваннях головного екрана або магазину Google Play можна відключити опцію "Додавати значки на головний екран". Після цього нові додатки з'являтимуться тільки в загальному меню, а ви зможете виносити на робочий стіл тільки ті ярлики, які вам дійсно потрібні. Це робить інтерфейс чистішим і візуально прискорює навігацію.

