Смартфон Motorola G100 удивил низкой ценой и батареей 7000 мАч: сколько стоит в Украине (фото)

Motorola представила в Китае новый смартфон Moto G100 (2025), cпособный стать хитом в недорогом сегменте. Он получил гигантскую батарею на 7000 мАч, большой 120-герцевый экран и цену всего $195.

Новинка по какой-то причине совпадает по названию с моделью 2021 года, но предлагает беспрецедентный для своей цены уровень автономности и сбалансированные характеристики, пишет PhoneArena.

Аккумулятор Moto G100 емкость. в 7000 мАч оказался на 40% больше, чем у недавнего Moto G Power (2025), который позиционируется как "долгожитель". Такого запаса должно хватать на два-три дня эксплуатации, считает журналист. Причем инженеры смогли уместить такую АКБ в корпус с нормальной толщиной (8,6 мм). Это стало возможным благодаря использованию нового кремний-углеродного материала для аккумулятора, который увеличивает плотность энергии. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт.

Смартфон Motorola G100 (2025) Фото: Motorola

Аппарат оснащен 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей) и плавной частотой обновления 120 Гц. Процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища. Набор камер включает в себя двойной модуль: 50 Мп (основная) и 8 Мп (сверхширокоугольная). Есть и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

В Китае версия на 12/256 ГБ стоит всего $195 (около 8200 грн). Поступление на глобальный и украинский рынки пока ожидается. Скорее всего, международная цена будет выше. Эксперты предполагают, что в Европе она может достигнуть 300 евро.

В Украине сейчас продается аналогичная модель из той же серии — это Motorola G86 Power 5G на чипе MediaTek Dimensity 7300 и с батареей емкостью 6720 мАч. Цена — от 12 499 грн.

