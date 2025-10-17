Новый Motorola X70 Air во многом превосходит iPhone, но стоит дешевле: в чем подвох

Бренд Motorola, принадлежащий Lenovo, 31 октября выпустит новый смартфон X70 Air, который является конкурентом тонкому iPhone Air от Apple. Он обладает схожими характеристиками, но при этом гораздо доступнее.

Официальной цены пока нет, но модель может стоить лишь малую часть от iPhone Air (52 199 грн) или Galaxy S25 Edge (51 099 грн). Motorola ориентируется на другую ценовую категорию, к примеру, ее нескладной флагман Motorola Edge 60 Pro стоит в Украине от 19 159 грн. Характеристики устройств сравнило издание Digital Trends.

Главная особенность всех трех упомянутых моделей — малая толщина. Motorola не раскрыла точную толщину cвоего нового гаджета, но заявила, что он будет тоньше 6 мм. Это позволит ему конкурировать с iPhone Air (5,6 мм) и S25 Edge (5,8 мм).

Вес телефона составляет 159 граммов, что легче, чем у его соперников. Несмотря на такую ​​тонкость и легкость, аппарат оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч, и тут iPhone Air и S25 Edge не дотягивают. Новинка Motorola также поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт. Теоретически, он будет дольше работать и быстрее заряжаться.

Motorola X70 Air получил чипсет Snapdragon 7 Gen 4 (с графическим процессором Adreno 722), который заметно слабее, чем у конкурентов. Впрочем, он обеспечивает неплохую производительность, большее время автономной работы при невысокой стоимости.

По мнению аналитиков, Motorola X70 Air должен справиться со всеми повседневными задачами, оставаясь при этом тонким и легким. Кроме того, он имеет степень защиты IP68/IP69 и соответствует стандарту MIL-STD-810H, что делает его исключительно прочным.

По информации издания ​​The Verge, Motorola анонсировала выпуск X70 Air в Китае на 31 октября 2025 года. К 5 ноября 2025 года он должен появиться в магазинах Европы.

Ранее писали, что на мировом рынке X70 Air представят под наименованием Motorola Edge 70. Основная задняя камера нового смартфона получит разрешение 50 МП, оптическую стабилизацию изображения (OIS) и угол обзора 120 градусов.

Сообщали также, какие смартфоны Motorola скоро получат Android 16. Одним из первых будет Motorola Edge 60 Pro.