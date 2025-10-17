Новий Motorola X70 Air багато в чому перевершує iPhone, але коштує дешевше: у чому справа

Бренд Motorola, що належить Lenovo, 31 жовтня випустить новий смартфон X70 Air, який є конкурентом тонкому iPhone Air від Apple. Він має схожі характеристики, але при цьому набагато доступніший.

Офіційної ціни поки немає, але модель може коштувати лише малу частину від iPhone Air (52 199 грн) або Galaxy S25 Edge (51 099 грн). Motorola орієнтується на іншу цінову категорію, наприклад, її нескладний флагман Motorola Edge 60 Pro коштує в Україні від 19 159 грн. Характеристики пристроїв порівняло видання Digital Trends.

Головна особливість усіх трьох згаданих моделей — мала товщина. Motorola не розкрила точну товщину свого нового гаджета, але заявила, що він буде тоншим за 6 мм. Це дасть йому змогу конкурувати з iPhone Air (5,6 мм) і S25 Edge (5,8 мм).

Вага телефону становить 159 грамів, що легше, ніж у його суперників. Незважаючи на таку тонкість і легкість, апарат оснащений акумулятором ємністю 4800 мАг, і тут iPhone Air і S25 Edge не дотягують. Новинка Motorola також підтримує дротову зарядку потужністю 68 Вт. Теоретично, він буде довше працювати і швидше заряджатися.

Motorola X70 Air отримав чипсет Snapdragon 7 Gen 4 (з графічним процесором Adreno 722), який помітно слабкіший, ніж у конкурентів. Втім, він забезпечує непогану продуктивність, більший час автономної роботи за невисокої вартості.

На думку аналітиків, Motorola X70 Air має впоратися з усіма повсякденними завданнями, залишаючись при цьому тонким і легким. Крім того, він має ступінь захисту IP68/IP69 і відповідає стандарту MIL-STD-810H, що робить його винятково міцним.

За інформацією видання The Verge, Motorola анонсувала випуск X70 Air у Китаї на 31 жовтня 2025 року. До 5 листопада 2025 року він має з'явитися в магазинах Європи.

Раніше писали, що на світовому ринку X70 Air представлять під найменуванням Motorola Edge 70. Основна задня камера нового смартфона отримає роздільну здатність 50 МП, оптичну стабілізацію зображення (OIS) і кут огляду 120 градусів.

Повідомляли також, які смартфони Motorola скоро отримають Android 16. Одним із перших буде Motorola Edge 60 Pro.