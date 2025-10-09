Готуйте ваші гаджети: які смартфони Motorola скоро отримають важливе оновлення

Компанія Motorola активно працює над оновленням Android 16 для своїх пристроїв. Вона випередила в цьому навіть таких великих конкурентів, як Xiaomi і OnePlus, — на її телефонах стабільна версія Android 16 запустилася раніше, і процес не стоїть на місці.

Бета-версію Android 16 для своїх смартфонів Motorola запустила ще в червні, нагадує gizmochina.com. Поступово нових налаштувань і функцій ставало все більше. А першим телефоном компанії, який отримав стабільну версію Android 16, став Edge 60 Pro, випущений раніше цього року.

Потім оновлення поширилося і на інші моделі Edge та телефони серії G. Видання підготувало список смартфонів Motorola, які отримають оновлення Android 16 вже найближчим часом. Зокрема, до списку включили такі гаджети:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Moto G (2025).

Як пояснює видання, поки що список короткий, але він розширюватиметься в міру виходу оновлення на дедалі більшій кількості смартфонів Motorola, причому йдеться про найближчі тижні і навіть дні.

Раніше інший смартфон від Motorola — модель Motorola Razr Ultra — було включено до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу тоді привернув вишуканий дизайн телефону — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення зі шкіри та атласу.

Також стало відомо, що Motorola випускає "ювелірний" смартфон. Йшлося про спеціальну версію складного смартфона Razr з кристалами Swarovski. "Блискучий" гаджет офіційно з'явився на початку серпня 2025 року.