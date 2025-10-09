Готовьте ваши гаджеты: какие смартфоны Motorola скоро получат важное обновление

Компания Motorola активно работает над обновлением Android 16 для своих устройств. Она опередила в этом даже таких крупных конкурентов, как Xiaomi и OnePlus, – на ее телефонах стабильная версия Android 16 запустилась раньше, и процесс не стоит на месте.

Бета-версию Android 16 для своих смартфонов Motorola запустила еще в июне, напоминает gizmochina.com. Постепенно новых настроек и функций становилось все больше. А первым телефоном компании, получившим стабильную версию Android 16, стал Edge 60 Pro, выпущенный ранее в этом году.

Затем обновление распространилось и на другие модели Edge и телефоны серии G. Издание подготовило список смартфонов Motorola, которые получат обновление Android 16 уже в ближайшее время. В частности, в список включили такие гаджеты:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Moto G (2025).

Как поясняет издание, пока что список короткий, но он будет расширяться по мере выхода обновления на все большем количестве смартфонов Motorola, причем речь идет о ближайших неделях и даже днях.

Ранее другой смартфон от Motorola – модель Motorola Razr Ultra – был включен в список смартфонов Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить. Особое внимание тогда привлек изысканный дизайн телефона – деревянная задняя панель и необычная отделка из кожи и атласа.

Также стало известно, что Motorola выпускает "ювелирный" смартфон. Речь шла о специальной версии складного смартфона Razr с кристаллами Swarovski. "Блестящий" гаджет официально появился в начале августа 2025 года.