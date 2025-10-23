Смартфон Motorola G100 здивував низькою ціною і батареєю 7000 мАг: скільки коштує в Україні (фото)

Motorola представила в Китаї новий смартфон Moto G100 (2025), здатний стати хітом у недорогому сегменті. Він отримав гігантську батарею на 7000 мАг, великий 120-герцевий екран і ціну всього $195.

Новинка з якоїсь причини збігається за назвою з моделлю 2021 року, але пропонує безпрецедентний для своєї ціни рівень автономності та збалансовані характеристики, пише PhoneArena.

Акумулятор Moto G100 ємністю 7000 мАг виявився на 40% більшим, ніж у недавнього Moto G Power (2025), який позиціонується як "довгожитель". Такого запасу має вистачати на два-три дні експлуатації, вважає журналіст. Причому інженери змогли вмістити таку АКБ у корпус з нормальною товщиною (8,6 мм). Це стало можливим завдяки використанню нового кремній-вуглецевого матеріалу для акумулятора, який збільшує щільність енергії. Підтримується зарядка потужністю 30 Вт.

Смартфон Motorola G100 (2025) Фото: Motorola

Апарат оснащений 6,72-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю Full HD+ (2400x1080 пікселів) і плавною частотою оновлення 120 Гц. Процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 працює в парі з 8/12 ГБ оперативної пам'яті і 256/512 ГБ сховища. Набір камер містить подвійний модуль: 50 Мп (основна) і 8 Мп (надширококутна). Є і 32-мегапіксельна фронтальна камера. Корпус має захист від пилу і бризок за стандартом IP64.

У Китаї версія на 12/256 ГБ коштує всього $195 (близько 8200 грн). Надходження на глобальний і український ринки поки очікується. Найімовірніше, міжнародна ціна буде вищою. Експерти припускають, що в Європі вона може досягти 300 євро.

В Україні зараз продається аналогічна модель з тієї ж серії — це Motorola G86 Power 5G на чипі MediaTek Dimensity 7300 і з батареєю ємністю 6720 мАг. Ціна — від 12 499 грн.

