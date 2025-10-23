С солнечными панелями можно попрощаться: в Китае придумали технологию, от которой захватывает дух
Ученые из Гонконгского политехнического университета (PolyU) создали прозрачные фотоэлементы с чрезвычайно высоким КПД — 6,05%. Их можно будет использовать в качестве окон, экранов, отделки фасадов.
Так называемые солнечные окна, изготовленные из тройных материалов, демонстрируют улучшенную теплоизоляцию, эксплуатационную стабильность и рекордную эффективность использования света 6,05% — самый высокий показатель для полупрозрачных солнечных элементов на сегодняшний день, пишет interestingengineering.com.
От солнечного света к "умным" окнам
В отличие от обычных солнечных панелей, эти фотоэлементы могут быть как прозрачными, так и тонированными, что делает их идеальными для использования в интегрированных в здания фотоэлектрических системах (BIPV).
Благодаря низкой стоимости производства, экологичному составу и естественному цвету под воздействием солнечного света, солнечные окна могут сыграть ключевую роль в создании энергогенерирующей архитектуры. Исследователи считают, что при использовании правильных материалов здания вскоре смогут получать солнечную энергию, не жертвуя дизайном или обзором.
Где солнечные окна работают лучше всего
Исследователи выяснили, как местоположение влияет на эффективность солнечных окон. В этом помогла переходная модель для моделирования выработки электроэнергии, влияния на охлаждение и отопление зданий. Применив модель к 371 городу по всему Китаю, ученые обнаружили, что более 90% из них ощутимо сэкономили бы на оплате счетов за электроэнергию. Наилучшие результаты были достигнуты в регионах с жарким летом и мягкой зимой, где годовая общая экономия энергии достигла 1,43 ГДж на квадратный метр.
Это открытие предполагает, что стеклопакеты с прозрачными солнечными панелями могут быть особенно эффективны в тропическом и субтропическом климате, где много солнечного света и высока потребность в кондиционировании воздуха.
Ранее мы писали о том, что трехмерные солнечные панели устанавливают в США. Компания Janta Power из США разрабатывает трехмерные солнечные башни для более эффективной добычи энергии.