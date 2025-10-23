С солнечными панелями можно попрощаться: в Китае придумали технологию, от которой захватывает дух

Ученые из Гонконгского политехнического университета (PolyU) создали прозрачные фотоэлементы с чрезвычайно высоким КПД — 6,05%. Их можно будет использовать в качестве окон, экранов, отделки фасадов.

Так называемые солнечные окна, изготовленные из тройных материалов, демонстрируют улучшенную теплоизоляцию, эксплуатационную стабильность и рекордную эффективность использования света 6,05% — самый высокий показатель для полупрозрачных солнечных элементов на сегодняшний день, пишет interestingengineering.com.

От солнечного света к "умным" окнам

В отличие от обычных солнечных панелей, эти фотоэлементы могут быть как прозрачными, так и тонированными, что делает их идеальными для использования в интегрированных в здания фотоэлектрических системах (BIPV).

Благодаря низкой стоимости производства, экологичному составу и естественному цвету под воздействием солнечного света, солнечные окна могут сыграть ключевую роль в создании энергогенерирующей архитектуры. Исследователи считают, что при использовании правильных материалов здания вскоре смогут получать солнечную энергию, не жертвуя дизайном или обзором.

Вид через обычное стекло и прозрачную солнечную панель Фото: Hong Kong Polytechnic University

Где солнечные окна работают лучше всего

Исследователи выяснили, как местоположение влияет на эффективность солнечных окон. В этом помогла переходная модель для моделирования выработки электроэнергии, влияния на охлаждение и отопление зданий. Применив модель к 371 городу по всему Китаю, ученые обнаружили, что более 90% из них ощутимо сэкономили бы на оплате счетов за электроэнергию. Наилучшие результаты были достигнуты в регионах с жарким летом и мягкой зимой, где годовая общая экономия энергии достигла 1,43 ГДж на квадратный метр.

Это открытие предполагает, что стеклопакеты с прозрачными солнечными панелями могут быть особенно эффективны в тропическом и субтропическом климате, где много солнечного света и высока потребность в кондиционировании воздуха.

Ранее мы писали о том, что трехмерные солнечные панели устанавливают в США. Компания Janta Power из США разрабатывает трехмерные солнечные башни для более эффективной добычи энергии.