Із сонячними панелями можна попрощатися: у Китаї придумали технологію, від якої перехоплює подих

Учені з Гонконзького політехнічного університету (PolyU) створили прозорі фотоелементи з надзвичайно високим ККД — 6,05%. Їх можна буде використовувати як вікна, екрани, оздоблення фасадів.

Так звані сонячні вікна, виготовлені з потрійних матеріалів, демонструють поліпшену теплоізоляцію, експлуатаційну стабільність і рекордну ефективність використання світла 6,05% — найвищий показник для напівпрозорих сонячних елементів на сьогоднішній день, пише interestingengineering.com.

Від сонячного світла до "розумних" вікон

На відміну від звичайних сонячних панелей, ці фотоелементи можуть бути як прозорими, так і тонованими, що робить їх ідеальними для використання в інтегрованих у будівлі фотоелектричних системах (BIPV).

Завдяки низькій вартості виробництва, екологічному складу і природному кольору під впливом сонячного світла, сонячні вікна можуть зіграти ключову роль у створенні архітектури, що генерує енергію. Дослідники вважають, що при використанні правильних матеріалів будівлі незабаром зможуть отримувати сонячну енергію, не жертвуючи дизайном або оглядом.

Вид через звичайне скло і прозору сонячну панель Фото: Hong Kong Polytechnic University

Де сонячні вікна працюють найкраще

Дослідники з'ясували, як місце розташування впливає на ефективність сонячних вікон. У цьому допомогла перехідна модель для моделювання вироблення електроенергії, впливу на охолодження та опалення будівель. Застосувавши модель до 371 міста по всьому Китаю, вчені виявили, що понад 90% з них відчутно заощадили б на оплаті рахунків за електроенергію. Найкращих результатів було досягнуто в регіонах зі спекотним літом і м'якою зимою, де річна загальна економія енергії досягла 1,43 ГДж на квадратний метр.

Це відкриття припускає, що склопакети з прозорими сонячними панелями можуть бути особливо ефективні в тропічному і субтропічному кліматі, де багато сонячного світла і висока потреба в кондиціонуванні повітря.

Раніше ми писали про те, що тривимірні сонячні панелі встановлюють у США. Компанія Janta Power зі США розробляє тривимірні сонячні вежі для більш ефективного видобутку енергії.