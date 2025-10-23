Із сонячними панелями можна попрощатися: у Китаї придумали технологію, від якої перехоплює подих
Учені з Гонконзького політехнічного університету (PolyU) створили прозорі фотоелементи з надзвичайно високим ККД — 6,05%. Їх можна буде використовувати як вікна, екрани, оздоблення фасадів.
Так звані сонячні вікна, виготовлені з потрійних матеріалів, демонструють поліпшену теплоізоляцію, експлуатаційну стабільність і рекордну ефективність використання світла 6,05% — найвищий показник для напівпрозорих сонячних елементів на сьогоднішній день, пише interestingengineering.com.
Від сонячного світла до "розумних" вікон
На відміну від звичайних сонячних панелей, ці фотоелементи можуть бути як прозорими, так і тонованими, що робить їх ідеальними для використання в інтегрованих у будівлі фотоелектричних системах (BIPV).
Завдяки низькій вартості виробництва, екологічному складу і природному кольору під впливом сонячного світла, сонячні вікна можуть зіграти ключову роль у створенні архітектури, що генерує енергію. Дослідники вважають, що при використанні правильних матеріалів будівлі незабаром зможуть отримувати сонячну енергію, не жертвуючи дизайном або оглядом.
Де сонячні вікна працюють найкраще
Дослідники з'ясували, як місце розташування впливає на ефективність сонячних вікон. У цьому допомогла перехідна модель для моделювання вироблення електроенергії, впливу на охолодження та опалення будівель. Застосувавши модель до 371 міста по всьому Китаю, вчені виявили, що понад 90% з них відчутно заощадили б на оплаті рахунків за електроенергію. Найкращих результатів було досягнуто в регіонах зі спекотним літом і м'якою зимою, де річна загальна економія енергії досягла 1,43 ГДж на квадратний метр.
Це відкриття припускає, що склопакети з прозорими сонячними панелями можуть бути особливо ефективні в тропічному і субтропічному кліматі, де багато сонячного світла і висока потреба в кондиціонуванні повітря.
Раніше ми писали про те, що тривимірні сонячні панелі встановлюють у США. Компанія Janta Power зі США розробляє тривимірні сонячні вежі для більш ефективного видобутку енергії.