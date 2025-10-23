Тривимірні сонячні панелі встановлюють у США: чим вони кращі за звичайні

Компанія Janta Power зі США розробляє тривимірні сонячні вежі для більш ефективного видобутку енергії.

Ця технологія генерує приблизно на 50% більше енергії, ніж традиційні системи з плоскими панелями, займаючи при цьому третину площі. Про це повідомило видання Dallas Inovatives.

Системи складаються зі сталевої конструкції та модульного спірального або пальового фундаменту. Конструкція має витримати вітер швидкістю до 75 м/с.

Розташовані під потрібним кутом сонячні панелі вловлюють як ранкове, так і вечірнє світло, чим створюють двопікову криву потужності, яка краще відповідає реальному попиту на електроенергію. На відміну від одновісних систем, які концентрують вироблення близько полудня, тривимірна архітектура рівномірніше розподіляє генерацію протягом дня, знижуючи навантаження на мережу і залежність від неї.

За словами розробників, ключовою перевагою є активна оптимізація затінення та програмне забезпечення для управління. Коефіцієнт використання потужності для типових установок становить близько 32% порівняно з 22% для плоских панелей.

Janta Power залучила 5,5 млн доларів США (4,74 млн євро) інвестицій з метою розширення комерціалізації своєї запатентованої технології в центрах обробки даних, зарядних станціях для електромобілів, телекомунікаційних вишках, університетах і промислових об'єктах. Угоду очолив MaC Venture Capital за участю Collab Capital.

Пілотні проєкти реалізуються в найбільших аеропортах світу, включно з міжнародним аеропортом Мюнхена Aena і міжнародним аеропортом Даллас-Форт-Верт (DFW), у рамках ініціативи "Аеропорти для інновацій" (A4I).

"Зростаючий світовий попит на енергію вимагає інновацій, які будуть одночасно потужними і компактними, — написав генеральний директор компанії Мохаммед Нджієс у LinkedIn минулого тижня, — і наші 3D-сонячні вежі були побудовані саме для цього моменту".

Раніше писали, що влада встановить сонячні панелі на 830 будинках у Києві. Такі заходи мають забезпечити резервне живлення для критично важливої інфраструктури на випадок відключень світла.

Писали також, як люди через сонячні панелі втрачають гроші та електрику в Європі. Уся справа в схемах продажу та розподілу виробленої енергії, до яких енергомережа може бути не готова.