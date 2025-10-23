Трехмерные солнечные панели устанавливают в США: чем они лучше обычных

Компания Janta Power из США разрабатывает трехмерные солнечные башни для более эффективной добычи энергии.

Эта технология генерирует примерно на 50% больше энергии, чем традиционные системы с плоскими панелями, занимая при этом треть площади. Об этом сообщило издание Dallas Inovatives.

Системы состоят из стальной конструкции и модульного спирального или свайного фундамента. Конструкция должна выдержать ветер скоростью до 75 м/с.

Расположенные под нужным углом солнечные панели улавливают как утренний, так и вечерний свет, чем создают двухпиковую кривую мощности, которая лучше соответствует реальному спросу на электроэнергию. В отличие от одноосных систем, которые концентрируют выработку около полудня, трехмерная архитектура равномернее распределяет генерацию в течение дня, снижая нагрузку на сеть и зависимость от нее.

По словам разработчиков, ключевым преимуществом является активная оптимизация затенения и программное обеспечение для управления. Коэффициент использования мощности для типичных установок составляет около 32% по сравнению с 22% для плоских панелей.

Janta Power привлекла 5,5 млн долларов США (4,74 млн евро) инвестиций с целью расширения коммерциализации своей запатентованной технологии в центрах обработки данных, зарядных станциях для электромобилей, телекоммуникационных вышках, университетах и ​​промышленных объектах. Сделку возглавил MaC Venture Capital при участии Collab Capital.

Пилотные проекты реализуются в крупнейших аэропортах мира, включая международный аэропорт Мюнхена Aena и международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (DFW), в рамках инициативы "Аэропорты для инноваций" (A4I).

"Растущий мировой спрос на энергию требует инноваций, которые будут одновременно мощными и компактными, — написал генеральный директор компании Мохаммед Нджиес в LinkedIn на прошлой неделе, — и наши 3D-солнечные башни были построены именно для этого момента".

