Apple отменяет выпуск нового iPhone: этот смартфон оказался полным провалом (фото)

Apple резко сокращает производство ультратонкого смартфона iPhone Air из-за слабого спроса. Между тем продажи базового iPhone 17 и Pro-моделей, напротив, растут и превосходят все ожидания.

Несмотря на общую "вялость" рынка смартфонов и торговую войну между США и Китаем, общий спрос на свежую линейки iPhone 17 оказался сильным. Но аналитики заметили неожиданный тренд: одна модель стала хитом, а другая — полным разочарованием, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепи поставок.

iPhone Air — провал?

Новый iPhone Air предложил потребителям максимально тонкий корпус менее 6 мм. Но из-за имиджевого дизайна телефон, несмотря на цену в тысячу долларов, уступает аналогам 17-й серии по главным характеристикам. Причины смешанных отзывов — слабая батарея, отсутствие второго динамика, единственная тыльная камера. В результате глобальный спрос на него оказался таким низким, что Apple была вынуждена сократить заказы на его производство почти до уровня "окончания жизненного цикла".

По данным одного из поставщиков, заказы на компоненты для iPhone Air с ноября составят менее 10% от сентябрьского объема. Изначально на эту модель должно было приходиться от 10% до 15% всего объема производства актуальной линейки. Этот смартфон рассматривался как стратегический продукт, прокладывающий путь к первому складному iPhone, который ожидается в 2026 году.

Что примечательно, как минимум в одной стране iPhone Air стал относительно популярен, особенно в первые дни — это Китай. Но одного этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать прежние темпы выпуска по всему миру. Общая картина по-прежнему удручает.

Смартфон Apple iPhone Air Фото: Wired

Что с другими моделями

Базовый iPhone 17 и флагманский iPhone 17 Pro показали неожиданно высокий спрос. Apple уже расширила заказы на производство начальной модели примерно на 5 миллионов единиц, а также увеличивает производство на Pro-версию.

Тренд очевиден даже для покупателей. В США среднее время ожидания iPhone 17 составляет 2-3 недели, iPhone 17 Pro — 1-2 недели, в то время как iPhone Air доступен к покупке без всяких очередей.

Несмотря на неудачу с одной моделью, общий прогноз по части смартфонов Apple 2025 года остается стабильным — от 85 до 90 миллионов штук будут выпущены на рынок. Это стало большим облегчением для поставщиков запчастей, которые опасались падения продаж из-за сложной экономической ситуации. Apple оказалась единственным крупным клиентом, который не сократил свои прогнозы на 2025 год.

Раньше Фокус писал, почему эксперты все же советуют покупать iPhone Air вместо складных смартфонов. Многие бренды начали, наряду с обычными, выпускать и складные модели. Некоторые из них поражают дизайном и функциями. Но Apple до сих пор не торопится с выпуском складных гаджетов, ведь у нее уже есть самый тонкий iPhone Air.