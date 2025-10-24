Apple скасовує випуск нового iPhone: цей смартфон виявився повним провалом (фото)

Apple різко скорочує виробництво ультратонкого смартфона iPhone Air через слабкий попит. Тим часом продажі базового iPhone 17 і Pro-моделей, навпаки, зростають і перевершують усі очікування.

Незважаючи на загальну "млявість" ринку смартфонів і торговельну війну між США та Китаєм, загальний попит на свіжу лінійки iPhone 17 виявився сильним. Але аналітики помітили несподіваний тренд: одна модель стала хітом, а інша — повним розчаруванням, пише Nikkei Asia з посиланням на джерела в ланцюзі поставок.

iPhone Air — провал?

Новий iPhone Air запропонував споживачам максимально тонкий корпус менше 6 мм. Але через іміджевий дизайн телефон, незважаючи на ціну в тисячу доларів, поступається аналогам 17-ї серії за головними характеристиками. Причини змішаних відгуків — слабка батарея, відсутність другого динаміка, єдина тильна камера. У результаті глобальний попит на нього виявився таким низьким, що Apple була змушена скоротити замовлення на його виробництво майже до рівня "закінчення життєвого циклу".

За даними одного з постачальників, замовлення на компоненти для iPhone Air з листопада становитимуть менше 10% від вересневого обсягу. Спочатку на цю модель мало припадати від 10% до 15% всього обсягу виробництва актуальної лінійки. Цей смартфон розглядався як стратегічний продукт, що прокладає шлях до першого складного iPhone, який очікується в 2026 році.

Що примітно, як мінімум в одній країні iPhone Air став відносно популярний, особливо в перші дні — це Китай. Але одного цього виявилося недостатньо, щоб продовжувати колишні темпи випуску по всьому світу. Загальна картина, як і раніше, пригнічує.

Що з іншими моделями

Базовий iPhone 17 і флагманський iPhone 17 Pro показали несподівано високий попит. Apple вже розширила замовлення на виробництво початкової моделі приблизно на 5 мільйонів одиниць, а також збільшує виробництво на Pro-версію.

Тренд очевидний навіть для покупців. У США середній час очікування iPhone 17 становить 2-3 тижні, iPhone 17 Pro — 1-2 тижні, тоді як iPhone Air доступний до купівлі без жодних черг.

Незважаючи на невдачу з однією моделлю, загальний прогноз щодо смартфонів Apple 2025 року залишається стабільним — від 85 до 90 мільйонів штук буде випущено на ринок. Це стало великим полегшенням для постачальників запчастин, які побоювалися падіння продажів через складну економічну ситуацію. Apple виявилася єдиним великим клієнтом, який не скоротив свої прогнози на 2025 рік.

