Ваш смартфон Samsung может работать лучше: включите полезные настройки Galaxy (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy известны качеством, но даже они могут функционировать лучше. В прошивке One UI скрыто немало функций, оптимизирующих работу гаджета.

Несколько простых, но не всегда очевидных настроек могут значительно повысить быстродействие ОС и продлить время работы телефон. Эксперты из BGR назвали восемь главных опций, которые стоит проверить и включить в первую очередь.

Очистка памяти с помощью Device Care

Со временем хранилище смартфона забивается ненужными файлами, что приводит к замедлению работы. Встроенная утилита Device Care помогает навести порядок. Зайдите в "Настройки" → "Обслуживание устройства" (или "Аккумулятор и обслуживание устройства") → "Хранилище". Здесь вы увидите подробную статистику о том, что занимает место, и сможете удалить ненужные приложения, старые файлы и очистить корзину. Samsung рекомендует держать свободными не менее 20% памяти для плавной работы.

Утилита Device Care на смартфоне Samsung Фото: sammobile.com

Автоматическая оптимизация и перезагрузка

Эта функция позволяет смартфону самостоятельно поддерживать себя "в форме". Зайдите в "Настройки" → "Обслуживание устройства" → "Автоматическая оптимизация" → "Автоматическая перезагрузка". Здесь можно выбрать один из двух режимов: "Перезагрузка при необходимости" (смартфон сам перезагрузится, когда обнаружит проблемы с производительностью) или "Перезагрузка по расписанию" (например, раз в неделю ночью). Регулярная перезагрузка очищает оперативную память и закрывает фоновые процессы, что положительно сказывается на скорости.

Адаптивная батарея и яркость

Эти две умные функции используют машинное обучение для анализа ваших привычек. "Адаптивная батарея" изучает, какими приложениями вы пользуетесь редко, и ограничивает их фоновую активность. "Адаптивная яркость" подстраивает подсветку экрана под окружающее освещение и ваши предпочтения. Обе опции находятся в настройках батареи и дисплея и помогают значительно продлить автономность.

Настройки батареи Samsung Galaxy Фото: sammobile.com

Ограничение фоновых процессов

Это более радикальный способ ускорить смартфон, спрятанный в меню для разработчиков. Сначала активируйте его: зайдите в "Настройки" → "О телефоне" → "Сведения о ПО" и семь раз нажмите на "Номер сборки". Затем вернитесь в главное меню настроек, зайдите в "Параметры разработчика", найдите пункт "Лимит фоновых процессов" и установите значение "Не более 4 процессов". Это освободит оперативную память, но некоторые приложения могут перезагружаться чаще.

Расширение оперативной памяти (RAM Plus)

Инструмент отводит часть встроенного накопителя в качестве виртуальной оперативной. Когда основной объем ОЗУ заканчивается, система выгружает в это пространство неактивные приложения, что улучшает многозадачность. Найти опцию можно в "Настройках" → "Обслуживание устройства" → "Память" → "RAM Plus". Здесь на многих телефонах Galaxy можно выбрать объем виртуальной памяти от 2 до 8 ГБ.

Функция RAM Plus для расширения оперативной памяти на Samsung Фото: sammobile.com

Плавность анимаций

В настройках экрана ("Настройки" → "Дисплей" → "Плавность движений") можно выбрать режим работы экрана. "Адаптивный" пресет будет автоматически повышать частоту до 120 Гц для плавной прокрутки и снижать ее для экономии энергии. Если же для вас важнее максимальная автономность, выберите "Стандартный" режим (60 Гц). Это сделает картинку менее плавной, но добавит драгоценное время работы.

Темная тема и автообновления

На смартфонах с AMOLED-экранами (большинство моделей Samsung) темная тема напрямую экономит заряд, поскольку черные пиксели не потребляют энергию. Включить ее можно в настройках экрана или в шторке быстрых настроек, настроив в том числе расписание.

Наконец, регулярные апдейты ОС и приложений не только закрывают уязвимости, но и исправляют ошибки, оптимизируя производительность. Включите автоматическое обновление системы ("Настройки" → "Обновление ПО") и приложений (в настройках Google Play Store), чтобы ваш смартфон всегда работал на самой свежей и стабильной версии ПО.

