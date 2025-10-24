iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: эксперты сравнили смартфоны и сказали, какой лучше (фото)

2025 год ознаменовался выходом нескольких флагманских линеек смартфонов. Лидерами стали Apple с iPhone 17 и Samsung с Galaxy S25. Но ни одна из премиум-серий не оказалась идеальной.

Новые телефоны вообще не обязательно предлагают какие-то важные улучшения, отмечает tomsguide.com. Часто все сводится к довольно мелким усовершенствованиям. Споры насчет того, какой смартфон лучше – iPhone или Samsung – не утихают, но замечания есть к обоим брендам.

Samsung Galaxy S25

На первый взгляд, и базовая модель Galaxy S25, и Galaxy S25 Plus, и Galaxy S25 Ultra – великолепные телефоны. У них есть мощный чип Snapdragon 8 Elite, более яркий дисплей по сравнению с предыдущей моделью и улучшенные камеры.

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Но и жалоб было предостаточно: пользователи то возмущались по поводу отваливающегося колеса камеры, то фиксировали проблемы с зарядкой. Кстати, и сами премиальные камеры оказались не застрахованы от сбоев.

А самый тонкий Galaxy S25 Edge стал очевидной неудачей. Продавался он плохо, и в итоге Samsung, по-видимому, решила вообще отказаться от модели Edge.

iPhone 17

Линейка из моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получила обновленную систему камер, более продвинутый процессор A19 и заметные улучшения дисплея. А в обновлении iOS 26 появилось столько новых функций, что оно даже стало выглядеть несколько перегруженным по сравнению с OneUI 8 от Samsung.

Смартфоны iPhone 17 Фото: tomsguide.com

Однако и тут не обошлось без проблем. Одни жаловались, что обновление iOS 26 тормозит работу смартфона и разряжает батарею, другие были недовольны внешним видом – мол, даже новые гаджеты в магазине выглядели «помятыми». Были и совсем курьезные ситуации, когда iPhone менял цвет с ярко-оранжевого на розовый.

Между прочим, Apple тоже выпустила самый тонкий телефон в своей истории – iPhone Air. Отзывы были разные, но в целом, он пока повторяет судьбу S25 Edge – и не оправдывает завышенных ожиданий.

Так что оба бренда по-прежнему идут наравне, приходят к выводу эксперты. При этом и Samsung, и Apple в 2026 году могут поменять графики презентации своих гаджетов, так что конкуренция будет по-прежнему сильной.

Напомним, ранее пользователи жаловались, что дорогие iPhone 17 стали "линять". Неприятности наблюдались с моделями 17 Pro и 17 Pro Max,

Также известно, что на популярных смартфонах Samsung случился очень странный сбой камеры. В частности, на телефонах Galaxy S25 Ultra снимки Луны стали приобретать фиолетовый оттенок.