С iPhone 17 опять проблемы: люди говорят, что дорогущий телефон "линяет" (фото)

В новой линейке смартфонов iPhone 17 Apple решила "добавить цвета". Модели 17 Pro и 17 Pro Max, кроме базовых расцветок, вышли еще и в ярко-оранжевом варианте, и как раз с ним и случилась неприятность.

Некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max начали жаловаться, что оранжевые телефоны со временем меняют цвет и превращаются в розовые. Об этом сами пользователи пишут на Reddit и выкладывают фото "порозовевших" гаджетов.

iPhone 17 Pro Max из оранжевого становится розовым Фото: Reddit

Люди отмечают, что изменение цвета начинается с рамки и блока камер. При этом задняя панель сохраняет исходный оранжевый цвет, поэтому цветовой переход очень заметен.

Некоторые даже хотят поменять телефон из-за изменения цвета. "Думаю, надо пойти в Apple Store – все-таки я покупал оранжевый, а не розовый iPhone", – заявил один из участников форума.

"Выглядит, как будто слишком подрумянился в духовке", – иронизирует другой. Кое-кто размышляет, не продать ли смартфон-"хамелеон" на eBay, а ему отвечают, что вряд ли он найдет настолько сумасшедшего покупателя на розовый iPhone.

Что касается причин проблемы, то предполагают, что она связана с окислением алюминия. Для предотвращения таких химических реакций Apple наносит анодированное защитное покрытие, но, похоже, что в некоторых партиях оно оказалось недостаточно качественно запаяно, поэтому металл вступил в нежелательную реакцию с воздухом:

Напомним, что пользователи и раньше публиковали жалобы на iPhone 17 Pro Max. Тогда речь шла о проблемах со звуком. Люди говорили, что во время воспроизведения музыки звук на смартфоне тихий, еще и сопровождается странными шумами.