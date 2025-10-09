Опять жалуются на iPhone 17 Pro Max: смартфон за 1200 долларов оказался самым проблемным

Хотя iPhone 17 Pro Max считается самым продвинутым в новой линейке смартфонов Apple, владельцы гаджетов то и дело высказывают недовольство. Мол, слишком много замечаний за такие деньги (цены стартуют от 1200 долларов).

Apple преподносила как достижение новый цельноалюминиевый корпус, который получили модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, пишет cnet.com. Но в то же время некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются, что во время воспроизведения музыки звук тихий, еще и сопровождается странными шумами.

Пока что проблемы не кажется широко распространенной. Тем не менее, эксперты издания обратили внимание на жалобы и сами протестировали телефоны. Один из них заявил, что на iPhone 17 Pro Max звук стал более "хрустящим", чем был на предыдущей модели iPhone 16 Pro Max. А при прослушивании роликов на YouTube он заметил и искажение голоса.

Также специалист подтвердил информацию, которой делились пользователи на форуме, – что из динамика исходил "статический шум", когда громкость телефона установлена ​​на ноль при подключении к проводному зарядному устройству USB-C. По словам очевидцев, звук похож на шум рации, причем он не отмечается, когда телефон не заряжается или используется беспроводная зарядка MagSafe.

И хотя проблема со звуком вроде бы не является массовой, она появилась после сообщений о том, что анодированное покрытие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max может сколоться по краям платформы камеры. Ранее сама Apple заявляла, что естественный износ может привести к появлению на покрытии небольших царапин.

Ранее Фокус сообщал, что iPhone 17 Pro Max проиграл Galaxy S25 Ultra в точнейшем тесте скорости работы. Причем Android-конкурент закрепил за собой однозначное первенство.

Отметим также, что вскоре после презентации в начале сентября в камерах новых iPhone 17 нашли серьезный дефект, и проблема проявилась еще до официального старта продаж, который открылся 19 сентября.