Знову скаржаться на iPhone 17 Pro Max: смартфон за 1200 доларів виявився найпроблемнішим

Хоча iPhone 17 Pro Max вважається найпросунутішим у новій лінійці смартфонів Apple, власники гаджетів раз у раз висловлюють невдоволення. Мовляв, занадто багато зауважень за такі гроші (ціни стартують від 1200 доларів).

Apple підносила як досягнення новий суцільноалюмінієвий корпус, який отримали моделі iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, пише cnet.com. Але водночас деякі власники iPhone 17 Pro Max скаржаться, що під час відтворення музики звук тихий, ще й супроводжується дивними шумами.

Поки що проблеми не здається широко поширеною. Проте, експерти видання звернули увагу на скарги і самі протестували телефони. Один із них заявив, що на iPhone 17 Pro Max звук став більш "хрустким", ніж був на попередній моделі iPhone 16 Pro Max. А під час прослуховування роликів на YouTube він помітив і спотворення голосу.

Також фахівець підтвердив інформацію, якою ділилися користувачі на форумі, — що з динаміка виходив "статичний шум", коли гучність телефону встановлена на нуль під час підключення до дротового зарядного пристрою USB-C. За словами очевидців, звук схожий на шум рації, причому він не відзначається, коли телефон не заряджається або використовується бездротова зарядка MagSafe.

І хоча проблема зі звуком начебто не є масовою, вона з'явилася після повідомлень про те, що анодоване покриття iPhone 17 Pro і 17 Pro Max може відколотися по краях платформи камери. Раніше сама Apple заявляла, що природний знос може призвести до появи на покритті невеликих подряпин.

Раніше Фокус повідомляв, що iPhone 17 Pro Max програв Galaxy S25 Ultra в найточнішому тесті швидкості роботи. Причому Android-конкурент закріпив за собою однозначну першість.

Зазначимо також, що незабаром після презентації на початку вересня в камерах нових iPhone 17 знайшли серйозний дефект, і проблема проявилася ще до офіційного старту продажів, який відкрився 19 вересня.