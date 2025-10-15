З iPhone 17 знову проблеми: люди кажуть, що дорогий телефон "линяє" (фото)

У новій лінійці смартфонів iPhone 17 Apple вирішила "додати кольору". Моделі 17 Pro і 17 Pro Max, крім базових забарвлень, вийшли ще й у яскраво-помаранчевому варіанті, і якраз з ним і трапилася неприємність.

Деякі власники iPhone 17 Pro Max почали скаржитися, що помаранчеві телефони з часом змінюють колір і перетворюються на рожеві. Про це самі користувачі пишуть на Reddit і викладають фото гаджетів, що "порожевіли".

iPhone 17 Pro Max з помаранчевого стає рожевим Фото: Reddit

Люди відзначають, що зміна кольору починається з рамки і блоку камер. При цьому задня панель зберігає вихідний помаранчевий колір, тому колірний перехід дуже помітний.

Деякі навіть хочуть поміняти телефон через зміну кольору. "Думаю, треба піти в Apple Store — все-таки я купував помаранчевий, а не рожевий iPhone", — заявив один з учасників форуму.

"Виглядає, наче занадто підрум'янився в духовці", — іронізує інший. Дехто розмірковує, чи не продати смартфон-"хамелеон" на eBay, а йому відповідають, що навряд чи він знайде настільки божевільного покупця на рожевий iPhone.

Що стосується причин проблеми, то припускають, що вона пов'язана з окисленням алюмінію. Для запобігання таким хімічним реакціям Apple наносить анодоване захисне покриття, але, схоже, що в деяких партіях воно виявилося недостатньо якісно запаяним, тому метал вступив у небажану реакцію з повітрям:

Нагадаємо, що користувачі й раніше публікували скарги на iPhone 17 Pro Max. Тоді йшлося про проблеми зі звуком. Люди говорили, що під час відтворення музики звук на смартфоні тихий, ще й супроводжується дивними шумами.